Deficit comercial urias inregistrat de Romania in primele cinci luni ale anului. Schimburile comerciale cu UE, 75% din totalul exporturilor

Statistica oficiala arata ca, in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021, exporturile FOB au insumat 29,925 miliarde de euro, iar importurile CIF au fost de 38,762 miliarde de euro. In primele cinci luni din acest an, exporturile au crescut cu 26%, iar importurile s-au majorat cu 24,6%, comparativ cu aceeasi perioada din 2020.In luna mai 2021, exporturile FOB au totalizat 5,959 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 7,731 miliarde de euro, rezultand un deficit de 1,772 miliarde de euro. Fata de luna mai 2020, exporturile din luna mai 2021 au crescut cu 58,5%, iar importurile au inregistrat un plus de 54,2%. Potrivit datelor INS , in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (48,4% la export si 36,6% la import) si alte produse manufacturate (30,3% la export si 29,9% la import).Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri in perioada analizata a fost de 22,182 miliarde de euro la expedieri si de 28,456 miliarde de euro la introduceri, reprezentand 74,1% din total exporturi si 73,4% din total importuri Potrivit INS, valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri in primele cinci luni ale anului a fost de 7,743 miliarde de euro la exporturi si de 10,305 miliarde de euro la importuri, reprezentand 25,9% din total exporturi si 26,6% din total importuri.