Exporturile de fructe au crescut in primele cinci luni ale acestui an cu 43% fata de perioada similara a anului trecut

Importurile s-au cifrat la 330,4 milioane de euro, cu 13,4% peste cele din perioada ianuarie-mai 2019, rezultand astfel un deficit de 310,8 milioane de euro.Exporturile de fructe comestibile in tarile Uniunii Europene au fost in perioada mentionata de 17,2 milioane de euro, cele mai mari valori fiind inregistrate pe relatia cu Franta (3,5 milioane de euro), Italia (2,7 milioane de euro) si Bulgaria (2,6 milioane de euro).Importurile din UE au fost de 260,9 milioane de euro, in top situandu-se Germania (54 milioane de euro), Grecia (50 milioane de euro) si Olanda (36,7 milioane de euro).