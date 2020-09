Hidroelectrica a castigat procesul cu ANRE la Curtea Europeana de Justitie in problema exporturilor de energie

"In data de 17 septembrie, Curtea Europeana de Justitie (CJUE) a dat castig de cauza Hidroelectrica in procesul cu ANRE avand ca obiect restrictiile impuse de reglementator cu privire la exporturile de energie electrica, in cauza C-648/18 (Trimitere preliminara - Piata interna a energiei electrice - Libera circulatie a marfurilor - Articolul 35 TFUE - Restrictii cantitative la export - Masuri cu efect echivalent - Masura nationala care impune producatorilor de energie electrica sa oferteze intreaga cantitate de energie electrica disponibila exclusiv pe o piata concurentiala centralizata din statul membru in cauza)", a informat Hidroelectrica.In motivarea hotararii, Curtea a precizat ca "Articolele 35 si 36 TFUE trebuie sa fie interpretate in sensul ca o legislatie nationala care, astfel cum este interpretata de autoritatea insarcinata cu aplicarea sa (ANRE), impune producatorilor nationali de energie electrica sa oferteze intreaga cantitate de energie electrica disponibila pe platformele administrate de singurul operator al pietei nationale de energie electrica desemnat pentru serviciile de tranzactionare de energie electrica constituie o masura cu efect echivalent unei restrictii cantitative la export, care nu este susceptibila sa fie justificata pe motive de siguranta publica legate de siguranta alimentarii cu energie, in masura in care o astfel de legislatie nu este proportionala cu obiectivul urmarit".Mai mult, CJUE a considerat ca modul de interpretare al ANRE a avut efectul de a lipsi producatorii romani de energie electrica care au obtinut licente de trading in alte state membre, ale caror piete de energie electrica au o functionare cuplata cu cea din Romania, de posibilitatea de a tranzactiona bilateral energia electrica si, daca este cazul, de a o exporta direct pe aceste piete."Consider ca s-a facut un pas foarte important inspre normalitate si inspre o realitate pentru care Hidroelectrica lupta de multi ani si pe care o doreste definitiva - piata libera de energie. Prin liberalizare se elimina decalajele dintre preturile de pe pietele din Romania si cele din alte state membre, principalul beneficiar al acestui pret corect fiind, in cele din urma clientul. Tendinta si dorinta europeana se indreapta catre comert liber intra-comunitar, cu restrictii minime, fara interventii arbitrare de natura sa distorsioneze fluxul economic natural. Doar piata libera, privita in context incluziv - nationala, regional, europeana, este cea care garanteaza un pret corect atat pentru cei care produc, cat si pentru cei care consuma energie. Concurenta intre jucatori, balanta dintre cerere si oferta, contextul si conditiile de productie sunt cele care regleaza valoarea energiei si fluxul import-export. Nu am inteles niciodata interventiile reglementatorului asupra unui sistem care se auto-regleaza. Speram ca astfel de distorsiuni sa ramana doar o amintire neplacuta, iar producatorii, alaturi de ceilalti actori ai sistemului energetic sa se bucure de legislatie predictibila, in care succesul unei companii sa fie construit pe propria performanta si strategie, fara teama schimbarii de reguli in timpul jocului", a declarat Bogdan Badea, presedintele directoratului Hidroelectrica.Compania precizeaza ca prin Legea 123/2012 producatorii de energie au fost obligati sa vanda toata energia pe OPCOM, fiind astfel interzise de facto exporturile de energie. Restrictia a fost argumentata la acel moment pe considerente de siguranta in alimentare, insa - in contextul unificarii pietelor, nu exista justificare practica.Decizia CJUE va fi remisa Tribunalului Bucuresti, acesta urmand sa ia decizia finala in litigiul dintre Hidroelectrica si ANRE ce se desfasoara in Romania.Hidroelectrica este cel mai mare producator de energie verde din Romania si principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic National. Compania exploateaza un numar de 209 centrale, avand o putere instalata totala de 6.482 MW.