Vacile romanesti ajung in China - fermierii nostri vor castiga bani frumosi

Romania va exporta in urmatorii 7-10 ani peste 500.000 de vaci din rasa autohtona Baltata in China, fermierii romani obtinand venituri mai mari de o jumatate de miliard de euro.

Informatia a fost confirmata sambata de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la targul international de agricultura Indagra de la Bucuresti, informeaza Antena 3.

Protocolul in acest sens fost semnat in luna septembrie, iar Romania devine astfel primul exportator european de vaci in cea mai mare piata a Asiei.

"Este o sansa extraordinara pentru fermierii romani. Cererea din China este foarte mare, iar in perioada de 7-10 ani pentru care este valabil protocolul, noi trebuie sa exportam peste 500.000 de vaci.

Se vor trimite animale de un an, vitele in dezvoltare, al caror pret de export este aproximativ 1.000 de euro", a declarat Zoltan Haller, vicepresedintele Asociatiei Crescatorilor de Vaci "Baltata Romaneasca" din Brasov, pentru Mediafax.

Primul lot de animale, de 4-5.000 de vaci, va fi exportat in luna ianuarie a anului viitor.