"Băieții deștepți" ai facturilor umflate la energie. Cine sunt reprezentanții statului român care ar trebui să apere interesele cetățenilor

Explozia prețurilor la energie și confuzia din rândul consumatorilor este, în primul rând, efectul incompetenței guvernanților din ultimii 30 de ani.

În general, explicațiile unui oficial privind această degringoladă nu fac decât să ne bage mai rău în ceață. La sfârșit, cumva ni se induce ideea că UE ne obligă să facem asta, că UE ne impune certificate CO2 care cresc tarifele și că guvernanții sunt legați de mâini și de picioare.

”Fenomenul scumpirii este global nu mai este european. S-a triplat prețul certificatului de CO2. S-a scumpit prețul energiei electrice produsă din combustibil fosil. De la 1 iulie, prețul gazului s-a triplat pe piețele regionale. Federația Rusă face presiuni pentru deschiderea Nord Stream2. Prețul gazului a crescut de la 22 de euro la 70 de euro. Energia electrică produsă pe bază de gaze s-a scumpit și ea. Și pe piața bursieră, prețul energiei a crescut”. Asta declara recent Ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Virgil Popescu

În fapt, certificatele CO2 nu influențează prețul cu mai mult de 4% după cum a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, pentru romania.europalibera.org, mai ales că „certificatele CO2 nu au nimic cu scumpirile la gaze”. Iar creșterea masivă a tarifelor este rezultatul speculațiilor și al manipulărilor.

Conform ANRE, 99% dintre consumatori (majoritatea casnici) primeau energia de la șapte firme: CEZ Vânzare SA, Electrica Furnizare SA, E.ON Energie România SA, Enel Energie SA, Enel Energie Muntenia SA, Engie România SA și Tinmar Energy SA.

Or, în afară de CEZ și Tinmar, în toate celelalte este și statul implicat ca acționar. Adică aleșii se îngrijorează la televizor dar prin spate sunt părtași la speculațiile de pe piața energetică. Și să nu uităm, statul nu câștigă doar pentru că este acționar la aceste companii ci încasează sume colosale din taxele și accizele care se regăsesc în toate facturile consumatorilor finali.

Dar, după cum vom vedea, principalul scop al participării statului în companii nu este să influențeze o politică benefică pentru populație ci de a satisface clientela politică pentru că numirile în posturile cheie în companiile în care statul este acționar nu au în niciun caz criteriul competenței.

Acționariatul E.ON Energie România SA este format din E.ON România SRL – 68,18% (deținută la rândul ei de companiile germane E.ON Finanzanlagen Gmbh și E.ON Beteiligungen Gmbh) și Ministerul Energiei – 31,82%.

Electrica Furnizare SA este filială a Societății Energetice Electrica SA la care Statul Român prin Ministerul Energiei deține 48,79% din acțiuni. Electrica SA este cel mai mare furnizor de pe piața reglementata și are un Consiliul de Administrație format din șase membri conduși de președintele CA Iulian Cristian Bosoancă.

Singura legătură a lui Bosoancă cu energia este prietenia care îl leagă cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, care l-a și impus în CA-ul Electrica SA. Ministrul Popescu nu l-a băgat acolo doar ca să aibă și el o legătură cu energia, ci pentru fabuloasele îndemnizații pe care Bosoancă le încasează. Născut, ca și ministrul Energiei, în Drobeta-Turnu Severin, Bosoancă deține studii de licență în economie și drept, este expert contabil, consultant fiscal și membru PNL.

Începând cu 1998, Bosoancă a deținut mai multe funcții, de execuție sau de conducere, fiind un abonat al Consiliilor de Administrație: la CAZANELE S.A., Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, SECOM S.A. (unde a fost ales si Președinte al consiliului de administrație), CNAIR. Dar Bosoancă a fost și directorul de cabinet al Ministrului Economiei dar și al Energiei și asociat cu acesta în firma Donau Conf SRL, firmă înființata de Virgil Daniel Popescu în 2001 împreună cu soția sa și cu Bosoancă.

Un alt personaj interesant din CA Electrica este Gicu Iorga. Pe vremea când nu era ministrul energiei, Virgil Popescu a fost foarte indignat de numirea domnului Gicu Iorga în CA al Electrica, pentru că acesta nu avea niciun fel de experiență în domeniu.

Gicu Iorga a fost șef al Vămii Giurgiu, angajat la Prefectura Giurgiu, la Agenția Națională pentru Sport, la ANAF, șef de birou vamal la Ploiești. În 2014 revine la ANAF în București, apoi ajunge secretar general la Ministerul Economiei și este înfipt la Electrica În timpul lui Dragnea, Gicu Iorga ajunge secretar general la Ministerul Economiei și este numit și membru în Consiliul de Administrație al Electrica.

În 2019 trece iarăși consilier la vamă și apoi este reconfirmat de domnii Orban și Popescu la Electrica și numit secretar general adjunct la ministerul Economiei.

Competența i se trage, probabil, de la calitatea domnului Gicu Iorga de președinte al clubului de table din Giurgiu.

Gicu Iorga

Engie România SA are ca acționari Ministerul Energiei - 36,996%, Fondul Proprietatea - 11,9987% (la care Ministerul Finanțelor Publice deține 5.11%), Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu – 0,005%, Consiliul Local al municipului Medgidia – 0,001%, Consilul Local al orașului Ovidiu – 0,001%, Consliliul Local al comunei Cogealac – 0,003%, GDF International SAS din Franța – 0,00001%, COGAC SAS din Franța – 0,000005% și Romania Gas Holding BV din Olanda – 50,994%.

Consiliul de Administrație al Engie România SA este format din șapte membri dintre care trei sunt români: Daniela Nicolescu, Diana Postică și Lucian Jugrin. Cei trei ar trebui să apere interesele statului în companie dar vă dați seama că niciunul dintre cei trei nu are nimic în comun cu energia.

Diana Postică este jurist și s-a născut în Bender, Republica Moldova. Este cetățean român dar și soția europarlamentarului PMP Eugen Tomac. Diana Postică a fost numită în CA al Engie de Ministerul Energiei în luna iulie. Ea a deținut mai multe firme în Republica Moldova: Postică Trans SRL, D.B. Express Account și Dilexcont, iar în România Influent Ideea Websolution SRL (în dizolvare) și Confluențe Est SRL (cedată mamei sale, Maria Postică).

Postică a mai lucrat la Primăria Municipilui București în vremea lui Adrian Videanu și la biroul senatoarei PNL Roberta Anastase, în perioada când aceasta era președinte al Camerei Deputaților.

Diana Postică

Lucian Jugrin a fost consilier al ministrului Mediului, Costel Alexe. Om de casă al lui Alexe, Jugrin a fost băgat de acesta în mai multe posturi cheie: membru al Consiliului Local Iași din partea PNL, consilier la Prefectura Iași, președinte al Consiliului de Administrație la Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe, administrator la SC Exploatare Sistem Zonal Prahova - subordonată tot ministerului Mediului, Jugrin a mai lucrat și la cabinetul deputatului PNL Costel Alexe.

Pe lângă prezența sa în toate aceste funcții, la Jugrin intrigă și proprietățile pe care le deține și care nu se prea justifică având în vedere veniturile declarate.

Costel Alexe și Lucian Jugrin

Daniela Nicolescu a fost numită în CA Engie în același timp cu Diana Postică de către Ministerul Energiei.

Prim-vicepreședintele Biroului Permanent al Partidului Național Liberal, Diana Nicolescu a fost răsplătită, pe lângă postul de la Engie, cu mai multe funcții: Secretar de stat în Ministerul Economiei, membru CA la Loteria Română și președinte CA Conversim (societate care se ocupă de închiderea minelor - unde și-a încetat mandatul).

Daniela Nicolescu a devenit membru PNL după fuziunea cu PDL. Dna Nicolescu mai deține acum firma UNISPHERE IMPEX SRL care mai mult a pierdut decât a produs.

Nici fiul doamnei secretar de stat, Radu Nicolescu, nu a scăpat de mărinimia lui Ludovic Orban care l-a desemnat consilier de stat în cancelaria sa, pe când era premier. Radu a mai lucrat la Senat, la Camera Deputaților, la Ministerul Comunicațiilor, și acum la Compania Municipală Managementul Traficului București.

Radu Nicolescu a avut un rol important în campanie electorală pentru prezidențiale. Firma Etis Design, pe care o deține, a sponsorizat cu 25.000 lei postările Facebook despre acțiunile electorale ale lui Iohannis și ale PNL. Pe de altă parte, Etis Design SRL, a primit peste 1.73 de milioane de lei de la PNL, bani care au ajuns la diverse site-uri sau pentru promovare pe Facebook. Cum se spune, familia Nicolescu a luat dar a și dat.

Daniela Nicolescu

Radu Nicolescu mai este asociat în firma NIDAC IMPEX SRL, alături de Nicolescu Claudiu Vasile.

În 2020, membri PNL și-au arătat nemulțumirea când primarul Ciucu de la Sectorul 6 i-a impus consilieri pe Adina Nicolescu și pe Lucian Dubălaru, soția și respective nașul lui Radu Nicolescu. Nici mama Diana nu este străină de sectorul 6 unde a a fost în trecut consilier local.

Radu Nicolescu

ENEL Energie Muntenia SA este deținută de ENEL SPA din Italia – 78%, Fondul Proprietatea – 12% și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA – 10% (deținută de Statul Român prin Ministerul Energiei).

În Consiliul de Administrație al ENEL Energie Muntenia regăsim trei români, dintre care doi reprezintă Statul Român: Virgil Popa și Mihai Doru Stoica.

Virgil Popa a fost numit în funcție în august 2020 și este prim-vicepreședintele organizației județene PNL Sibiu, a fost membru în Consiliul Local Sibiu (de unde a fost obligat de ANI să demisioneze), a fost viceprimar al Sibiului între anii 2007 și 2016, perioadă în care, până în 2014, primar al municipiului a fost Klaus Iohannis.

Popa este inginer și nu are nicio legatură cu energia, dar este implicat trup și suflet în activități imobiliare și în domeniul medical (este acționar în opt firme, majoritatea în domeniul imobiliar și medical). Anul trecut, Virgil Popa a fost propus de către Guvern și pentru CA al Romgaz dar, până la urmă tot statul a renunțat la noile numiri prelungind mandatul fostului CA.

Virgil Popa

Lui Mihai Doru Stoica i s-a reînoit mandatul în CA în iulie acest an, susținut fiind de acționarul Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA. Stoica a fost membru al Consiliului Județean Neamț în mai multe rânduri.

În perioada 2014-2016, a fost consilier local la Târgu Neamț. Stoica a ajuns la PNL după fuziunea cu PDL. În prezent, Mihai Doru Stoica este acționar în două firme alături de soția sa.

Dar, numele lui a fost legat de mai multe acte de corupție și contracte cu statul pe când era acționar la firma AG San Invest SRL. După cum se vede, nici domnul Stoica nu are nicio legătură cu energia.

Mihai Doru Stoica

ENEL Energie SA îi are ca acționari pe ENEL SPA din Italia – 51%, Fondul Proprietatea – 12% și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA – 37%. În CA sunt prezenți patru români dintre care doi reprezintă statul.

Pană Ramona Mihaela a fost numită în ianuarie 2019 în CA la propunerea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA (adică Ministerul Energiei) unde și lucrează de mai mulți ani fiind de profesie jurist.

Gabriel Ciprian Marcu a fost numit, în mai anul acesta, tot de către Societațea de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE) în CA. De altfel, Marcu este și angajat ca sef birou în Societatea deținută de Ministerul Energiei. Și soția sa, Cristina Marcu lucrează tot la SAPE.

Marcu mai este acționar și administrator la SC Oltgreen Energy SRL.

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.), care tot apare ca asociat în mai multe companii (mai exact în 13), este, cum spuneam, patronată 100% de Ministerul Energiei.

SAPE a fost inventată în 2013 prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A.. și se laudă că este o societate administrată în sistem dualist și are ca obiect de activitate ”Activități de consultanță pentru afaceri și management” și principal scop monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica S.A., cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica S.A. în legătură cu contractele de privatizare.

Președintele Directoratului este Stănescu Nicolae Bogdan Codruț care este un fenomen al naturii. El câștigă peste 1,32 milioane de lei pe an numai de la stat, adică peste 19.000 euro pe lună.

Stănescu încasează lunar bani de la Autoritatea de Administrare a Activelor Statului ca administrator special la SC Arcadia 2000 SA, de la Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Satului în Economie ca administrator special al SC Oltchim SA, de la Rompetrol Rafinare SA ca membru în CA, de la SNGN Romgaz – FIGN Depogaz ca președinte al CA, de la Banca Națională a României unde este consilier strategie, de la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară de Transport Public București-Ilfov unde este consilierul directorului executiv și de la SAPE. Și putem spune că trece prin vremuri grele că acum cinci ani încasa bani de la 12 entități.

Bogdan Stanescu

Bogdan Stănescu a intrat în lumea mare în 2010 când a lucrat la cabinetul de avocatură al Alinei Gorghiu. Un an mai târziu, Stănescu este co-autorul lucrării „Medierea. Oxigen pentru afaceri”, sub coordonarea Alinei Ghorgiu, iar în 2013 apare, sub aceleași semnături, cartea „Medierea. Oxigen pentru o societate modernă”. Pe site-ul de specialitatea plagiate.ro, cartea din 2013 este suspectată a fi autoplagiat după lucrarea din 2011.

Suspiciunea de Plagiat Bogdan Stănescu

Luiza Marian este membru în directorat, și lucrează la SAPE din 2018. Luiza Marian a fost propulsată de acum sucombatul ALDE unde a fost protejata lui Daniel Chițoiu. La ALDE a asigurat secretariatul, a fost director de cabinet al Andreei Lambru, care deținea pe atunci funcția de secretar general adjunct al Guvernului, șef de cabinet al Președintelui Senatului (a lui Călin Popescu Tăriceanu) și a fost răsplătită cu postură mai bănoase ca membru CA la E.ON Gaz Furnizare SA si, din 2021 este membru CA Titan Power SA. La început, în perioada 2008-2013 Luiza Marian a lucrat la Bancpost, unde coordona serviciul clienți.

Ion Gabriel Grozavu este membru în directorat din februarie acest an. Grozavu este prim vicepreședinte PNL Dâmbovița, consilier județean în Consiliul Județean Dâmbovița (funcție ocupată în mai multe rânduri) și consilier cabinet la Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Până în ianuarie a fost consilier la Secretariatul General al Guvernului, a mai fost consilierul vicepreședintelui Camerei deputaților (Ludovic Orban). La ultimele alegeri parlamentare a candidat pentru Camera Deputaților pe listele PNL, dar nu a fost sa fie.

Gabriel Grozavu

Să nu uităm de Gabriel Țuțu care a trecut pe la SAPE ca președintele al Consiliului de Supraveghere. Gabriel Țuțu este directorul Romarm (companie deținută de Ministerul Economiei condus de Virgil Popescu) și anul trecut a fost în centrul unei afaceri inexplicabile cu măști de protecție menite a feri românii de pandemie.

În aprilie 2020, SAPE își adaugă în obiectele de activitate comerțul cu produse farmaceutice și articole medicale. Apoi, Ministrul Virgil Popescu aprobă ca SAPE să achiziționeze 96 de milioane de măști de protecție din Vietnam. Depășită de situație, SAPE apelează la Romarm (tot din curtea ministrului Virgil Popescu) al cărui director, Gabriel Țuțu rezolvă problema.

Cert este că măștile, fără certificat de calitate CE, zac și acum într-un depozit din Otopeni. Paguba este de peste 30 de milioane de euro. Gabriel Țuțu a mai implicat Romarm într-o afacere dubioasă după ce a achiziționat din China utilaje pentru a fabrica măști în România. Utilajele nu au funcționat și Romarm nu a reușit să producă măști. Alți bani aruncați.

Gabriel Țuțu este în prezent director general al Romarm, șef centru la UM 01512 Sibiu (Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu), angajat al UM 01470 Focșani, acționar și administrator în trei firme: AL FAYOUM BUSINESS SRL în care este asociat cu David Cristina Roxana (angajată pe filiera PNL la Camera Deputaților și la Secretariatul General al Guvernului); INFOPRIMUS GLOBAL SECURITY SRL și INFOPRIMUS Research SRL, în ambele este asociat cu fostul deputat PDL Ștefan Andrei Pirpiliu (actual vicepreședinte la ProRomânia).

Țuțu a lucrat în trecut la IPJ Galați, Securent SA (firma renumiților Cptor și Bittner), SRI, Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Loteria Română și Autoritatea de Administrare a Activelor Statului.

Țuțu Gabriel

