Sebastian Burduja: „Legat de băieții deștepți din energie, există ANRE, nu e nevoie de CSAT. Dacă cineva face speculă pe piața energiei, se vede destul de ușor”

Sebastian Burduja nu crede că CSAT are ce face în privința facturilor mari la energie. FOTO Hepta

După declarațiile privind subiectul facturilor mari la energie care ar trebui, conform ministrului de resort, Bogdan Ivan, să fie introdus în CSAT, acesta a revenit spunând că este hotărât să meargă cu acest demers mai departe.

Astfel, ministrul Energiei a declarat, într-o intervenție ulterioară, că în acest moment se pregătește să depună un document strategic în CSAT, care să arate cum a ajuns România în această situație, dar mai ales cum poate să depășească acest moment.

Comentând acest subiect pentru Ziare.com, fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, a subliniat că tema este importantă, planul de acțiune de asemenea, ”artificiile mediatice” gen CSAT pot să aibă și ele rostul lor, în sensul de a atrage atenția, dar că, personal, nu vede ce s-ar putea face eficient pe acest subiect de către armată, serviciile secrete și președintele țării, care sunt singurii în Consiliul Suprem de Apărare a Țării în plus față de membrii executivului.

Un alt fost ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a susținut și el ideea lui Răzvan Nicolescu, spunând că nu înțelege exact ce atribuții ar putea avea CSAT în acest sens.

„Am fost și eu în CSAT, dar pe un subiect punctual – proiectele de hidrocentrale aflate în lucru și contestate în instanță, când era domnul Bolojan președinte interimar. (...) Cu referire la subiectul facturilor în CSAT, nu văd ce măsuri s-ar putea dispune ca să scadă facturile”, a explicat fostul ministru pentru Ziare.com.

Totodată, acesta s-a referit și la băieții deștepți din energie, amintind însă că există ANRE care să îi supravegheze, nefiind nevoie de CSAT.

„Dacă cineva face speculă pe piața energiei, lucrul ăsta se vede destul de ușor. Și, apropo, se vede și la nivel european, pentru că au existat cazuri în care ANRE a fost sesizat de autoritatea europeană care supraveghează piața”, a mai spus Sebastian Burduja.

Pe de altă parte, Răzvan Nicolescu a insistat asupra faptului că pe termen lung trebuie să investim în capacități noi de producție, din moment ce în curând Unitatea 1 nucleară de la Cernavodă va intra în reparații, astfel că trebuie puse în funcțiune alte unități în locul celor care au ajuns la capătul duratei de viață sau intră în procese de reabilitare.

„Suntem în urmă cu investițiile și nu suntem capabili să facem investiții mari, mai ales pe zona de companii de stat, sau nu suntem capabili să le finalizăm pe cele începute. Pot să vă dau exemple: centrala de la Iernut, hidrocentralele din Retezat și pot să continui cu exemplele”, a completat acesta.

