Finantarile IMM Invest Plus, de cinci ori mai mici decat solicitarile

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) si patronatele din turism solicita suplimentarea semnificativa a fondurilor pentru creditele IMM Invest Plus

Potrivit ANAT, sumele acordate sunt de pana la cinci ori mai mici decat solicitarile, iar criteriul „primul venit, primul servit" a generat o competitie acerba pentru fondurile extrem de limitate alocate bancilor.

„Una dintre problemele majore subliniate a fost faptul ca firmele afectate de razboiul din Ucraina sunt defavorizate, intrucat bancile acorda creditele pe baza scoringului financiar al solicitantilor. Astfel, cei care primesc sprijinul financiar sunt adesea cei care au indicatorii financiari cei mai performanti, deci cei care nu au nevoie, nu cei afectati in mod real de criza. Aceasta contravine scopului declarat al ordonantei de urgenta", sustin reprezentantii ANAT.

Potrivit vicepresedintelui organizatiei, Adrian Voican, agentiile de turism, deja afectate de pandemia COVID-19, de criza din Ucraina, de provocarile din Israel, de inflatia si de accesul dificil la finantare, nu pot beneficia de schema de ajutor de stat din cauza criteriilor financiare impuse, situatie reclamata si de Risco.ro.

De asemenea, el a amintit ca programul HoReCa 2, desi legiferat, nu a fost implementat din cauza unor neintelegeri guvernamentale, mai ales intre Ministerul Finantelor si Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.

Ads

ANAT, alaturi de celelalte patronate din turism, solicita suplimentarea fondurilor destinate acestei scheme de ajutor, astfel incat sa ajunga la firmele care au cea mai mare nevoie.

Potrivit reprezentantilor ANAT, este necesar ca Ministerul Economiei, Consiliului National al IMM din Romania (CNIPMMR), Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), federatiile patronale, Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii Romania (FPIOR), bancile afiliate si Ministerul Finantelor, alaturi de Primul Ministru, sa depuna toate eforturile pentru a asigura ca fondurile ajung la cei afectati in mod real.

„Stim ca este un an electoral si tocmai de aceea solicitam ca IMM Invest Plus sa nu fie doar praf in ochi, un element de imagine si lauda electorala, ci un ajutor real, asa cum se declara in motivarea ordonantei de urgenta. Solicitam suplimentarea fondurilor si asigurarea ca acestea ajung si la agentiile de turism. In plus, fondurile s-au epuizat in prima zi de la lansare. La destinatia fondurilor sunt prevazute cheltuielile de refinantare a altor credite pentru finantarea capitalului de lucru si pentru investitii, respectiv cheltuielile destinate achizitiei de parti sociale si actiuni. Insa bancile nu refinanteaza creditele IMM Invest precedente ajunse la maturitate sau care au intrat in perioada cu dobanzi mari, ceea ce adauga si mai mult la dificultatile intampinate de IMM-uri", a declarat Adrian Voican.

Problema cu turismul romanesc e ca e subfinantat de stat dintotdeaua, desi ar putea aduce ceva bani la bugetul la care toti oamenii puterii se uita cu ochi pofticiosi si maini incordate. Interesant ca in ciuda cererilor celor din industrie, turismul a fost mereu subfinantat si lasat pe seama celor cu adevarat interesati.