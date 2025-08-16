Fitch păstrează ratingul suveran al României. Măsurile dure ale lui Bolojan și apartenența la UE ne-au scăpat de un potențial dezastru

Vineri, 15 august, Agenția de rating Fitch a reanalizat calificativul țării noastre, păstrând România în linia BBB-, cu perspectivă negativă.

Ratingul BBB- este la limita inferioară a scalei de investiții, cu perspectivă negativă. „De remarcat că S&P a efectuat deja o revizuire extraordinară, confirmând ratingul actual al României. Cu toate acestea, perspectiva negativă ar putea persista din cauza riscurilor legate de implementarea măsurilor fiscale, în special în 2026, când ar putea apărea dificultăți. Presupunând că Fitch confirmă ratingul de investiții, ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale încă din septembrie”, declara miercuri, 13 august, Ciprian Dascălu, economistul șef al BCR.

Puncte forte și puncte slabe

Ratingul „BBB” al României este susținut de calitatea de membru al UE și de intrările de capital aferente care susțin convergența veniturilor și finanțele externe. PIB pe cap de locuitor și guvernare sunt peste colegii de categorie „BBB”. Aceste puncte forte sunt contrabalansate de deficitele mari și persistente de buget și de cont curent, creșterea rapidă a datoriei publică, polarizarea politică și datoria externă netă destul de mare.

Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, demonstrate de un deficit fiscal mare și creșterea rapidă a datoriei guvernamentale/PIB. Incertitudinea politică s-au relaxat și noul guvern a introdus un pachet ambițios de consolidare fiscală inițială. Cu toate acestea, riscurile semnificative pentru consolidarea fiscală pe termen mediu provin din creșterea slabă, provocările de implementare, oboseala fiscală și polarizarea politică ridicată, transmite Fitch.

Nou președinte, nou Guvern

Incertitudinea politică a scăzut semnificativ de la ultima revizuire a ratingului din februarie 2025. Nicusor Dan, un politician centrist independent, pro-UE, a câștigat alegerile prezidențiale din mai împotriva candidatului populist, George Simion. Un guvern de patru partide, pro-occidental, a fost format cu o majoritate confortabilă și cu sprijinul președintelui.

Un pachet ambițios de consolidare fiscală a fost anunțat și legiferat rapid în iulie pe baza activității comune a președintelui și a guvernului. Cu toate acestea, costul socio-economic al ajustării fiscale, tensiunile din cadrul coaliției guvernamentale și sprijin puternic pentru partidele populiste de extremă dreaptă rămân provocări politice semnificative. În plus, cele mai mari două partide de coaliție - PNL -ul de centru -dreapta al lui Bolojan și PSD -ul de centru -stânga - au convenit că Bolojan va face loc unui nou prim -ministru de la PSD în 2027, ceea ce ar putea duce la incertitudinea politicii.

Consolidarea fiscală

România a început consolidarea fiscală, deși dintr-o poziție de plecare foarte slabă în 2024, cu deficitul fiscal al guvernului general la 9,3% din PIB. După măsurile implementate la sfârșitul anului 2024 de către guvernul precedent, impactul bugetar al pachetului din iulie este estimat de guvern la aproximativ 1% din PIB în acest an cu creșteri de TVA (2pp din rata standard, 2-6 pp din rata redusă) începând cu august 2025 ca principală măsură a veniturilor. Sunt programate măsuri suplimentare de consolidare pentru ianuarie 2026, inclusiv încă un an de înghețare nominală a salariilor și pensiilor din sectorul public.

Cu toate acestea, Fitch estimează că deficitele generale ale guvernului României vor rămâne printre cele mai mari din categoria „BBB”, deficitul scăzând la 7,4% din PIB în 2025, 6,3% în 2026 și 5,9% în 2027. Aceste prognoze iau în considerare efectele din a doua rundă, cum ar fi impactul advers asupra PIB-ului al măsurilor fiscale. Guvernul pregătește alte măsuri de consolidare fiscală pe părțile de venituri și cheltuieli, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, dar, deoarece acestea nu sunt încă finalizate, nu au fost incluse de Fitch în analiza lor.

Cum s-a ajuns aici

Potrivit unui comunicat de presă al Fitch, transmis în iulie 2025, „implementarea celui mai recent pachet de consolidare fiscală al României, cu ratingul BBB- și perspectiva negativă, va influența actualizarea previziunilor fiscale ale Fitch Ratings, cu ocazia revizuirii programate a ratingului suveran, pe 15 august”. Primul pachet de măsuri fiscale, aprobat la 7 iulie de noul guvern de coaliție pro-UE condus de premierul Ilie Bolojan, a fost văzut ca un semn pozitiv de către agenția de rating, însă depinde foarte mult pe termen scurt și mediu, cum vor avansa eforturile Executivului român, o scădere a ratingului putând să aibă loc și dacă datoria externă a țării crește peste estimările curente sau dacă condițiile de finanțare ale deficitului extern se deteriorează, cu atât mai mult dacă nu reușim să ne menținem pe linia de plutire în ceea ce privește fondurile europene de coeziune și infuziile de bani din PNRR.

Următoarele revizuiri de ratinguri suverane ale țării noastre urmează să fie publicate pe 12 septembrie de către Moody’s și pe 10 octombrie de către Standard & Poor’s.

