2013, anul in care trebuie sa ne despartim de FMI

Actualul acord cu FMI expira in 2013, moment din care nu se mai justifica perpetuarea acestei relatii, vazuta de multi ca fiind daunatoare economiei romanesti. Cum ne vom descurca fara "biciul" lui Jeffrey Franks si ce riscam daca iesim din acest parteneriat?

Acordul cu Fondul Monetar International (FMI) si masurile de austeritate ce au venit odata cu imprumuturile date Romaniei sunt vazute de unii ca fiind daunatoare cresterii economice pe termen lung, iar de altii ca fiind singurii factori care ne-au salvat de la un colaps financiar.

In conditiile in care economia Romaniei pare a fi in afara pericolului si nu mai avem nevoie de imprumuturi, o reinnoire a acordului cu FMI in 2013 pare a nu-si mai avea rostul. Insa iesirea din aceasta relatie depinde de o serie de factori, atat interni, cat si externi.

