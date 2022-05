Acordul de precautie cu FMI, in interpretarea FT: Atat de fragila e economia Romaniei

Situatia economica a Romaniei este una atat de fragila incat autoriatile de la Bucuresti au fost nevoite sa semneze un nou acord cu Fondul Monetar International, sustin jurnalistii de la Financial Times.

Pe blogul FT Romania este amintita in contextul in care intreaga Europa Centrala si de Est se confrunta cu dificultati in sustinerea economiilor nationale pe fondul actualelor turbulente financiare.

Bursele din Europa Centrala si de Est au fost afectate puternic, vineri, de socul demisiei germanului Jurgen Stark din consiliul executiv al Bancii Centrale Europene, dar si de nervozitatea existenta in piata in legatura cu situatia din Grecia.

Efectul a fost amplificat de ingrijorarea crescanda privind incetinirea economiilor din Europa de Vest, cea mai mare piata de export a statelor din ECE.

"Ungaria este deja impovarata de datorii si de nevoia unei consolidari fiscale. Situatia Romaniei este atat de fragila ca a incheiat recent, in mod prudent, un nou acord cu Fondul Monetar International.

Alte tari dispun, de asemenea, de un arsenal limitat. Polonia, unde statul a accelerat imprumuturile in 2009, are un spatiu redus de manevra, intrucat indatorarea se apropie de nivelul maxim permis prin lege", mentioneaza jurnalistii de la Financial Times.

