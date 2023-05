Balthazar: Un anunt ca FMI suspenda acordul ar fi catastrofal pentru Romania

Guvernul va fi cel mai probabil "mustrat" de Fondul Monetar International pentru ritmul lent al reformelor prevazute in acord, sustine consultantul financiar Bogdan Balthazar.

Misiunea FMI nu se va lasa influentata de faptul ca Guvernul a anuntat ca s-ar fi incadrat in primele doua luni ale anului in tinta de deficit fixata prin acord, iar reprezentatii internationali vor fi mult mai exigenti.

"Cosmetic, ne vom incadra si pe trimestru, dar crescand arieratele, adica neplatind datoriile statului catre diversi furnizori: agentii economici, care sufera din cauza asta, care nu-si pot inchide ciclul de achizitii. Ne incadram asa cosmetic?

Iti vine sa te gandesti la greci, care si ei o lunga perioada de timp se pare ca se incadrau in 3 la suta, ponderea deficitului. Si am constat ca avea 13. Noi nu suntem in situatia asta, clar. Dar sa fim atenti cum ne incadram si prin ce miscare ne incadram. Vor fi mult mai exigenti in a vedea cum ne incadram in tinta de deficit", sustine Baltazar, intr-un interviu pentru RFI.

Misiunea FMI la Bucuresti are scopul de a decide in luna iunie daca va elibera urmatoarea transa de imprumut, iar o suspendare a acordului ar fi "catastrofala" pentru tara noastra.

"Un anunt ca Fondul suspenda acordul cu noi ar fi catastrofal pentru noi. Ar sari deodata prima de asigurare la riscul de nerambursare a datoriei romanesti...ar fi catastrofal", atrage atentia consultantul financiar.

Bogdan Balthazar mai spune ca reducerile de personal din sistemul bugetar sunt mai mult decat necesare, fiind "o treaba de bun simt si o treaba de minima buna guvernare".

"Hai sa reducem 100 de mii de oameni efectiv si nu de posturi, ca nu pacalim pe nimeni, si pe urma mai vedem cu taxele, spune consultatul financiar, raspunzand la intrebarea daca va fi nevoie de o eventuala majorare a taxelor", a completat el.