Basescu va semna scrisoarea cu FMI doar daca nu contine accizele la carburanti - surse

Presedintele Traian Basescu va semna scrisoarea cu FMI daca acciza de 7 eurocenti la benzina nu va fi specificata in document, iar acciza la motorina va fi amanata cel putin 3 luni, masura agreata de premierul Victor Ponta, dar nu si de PNL, care vede astfel diminuate sansele reducerii CAS din iulie.

"Fondul este flexibil si insista doar pe acoperirea deficitului creat prin amanarea accizei de 7 eurocenti la carburanti. Nici macar modul de compensare nu va fi detaliat in scrisoare, dar este evident ca pana la mijlocul anului se vor face economii de cheltuieli la unele ministere.

Traian Basescu primeste la Cotroceni delegatia FMI, dupa sedinta CSAT

Dupa cum era de asteptat, cele mai importante reduceri o sa fie operate acolo unde s-au dat cei mai multi bani. Daca la mijlocul anului veniturile se vor ridica la nivelul programat, atunci rectificarea nu va consfintii o reducere de cheltuieli la aceste ministere", au explicat, pentru Mediafax, surse oficiale.

Se pare ca Basescu a transmis oficialilor FMI, inca de la prima intrevedere din aceasta misiune, ca nu va semna scrisoarea de intentie atat timp cat documentul prevede explicit majoarea accizei la benzina si motorina cu 7 eurocenti.

In acestea conditii, expertii FMI, care au mandat sa incheie negocierile in aceasta a doua evaluare doar daca intelegerile primesc si acceptul presedintelui Basescu, au propus ca deciziile privind accizele sa nu fie trecute in scrisoarea de intentie si sa fie la latitudinea Guvernului masurile de compensare a deficitului bugetar de venituri din amanarea acestei accize, estimat pentru primul trimestru la 0,1% din PIB.

Premierul Ponta pare a agrea amanarea accizei la motorina cu inca trei luni, inclusiv din perspectiva lucrarilor agricole de primavara, ceea ce ar corespunde si cu solicitarea lui Basescu, in timp ce liberalii ar dori ca accizele sa fie introduse simultan, pentru a nu periclita posibilitatea reducerii CAS la jumatatea anului, macar cu 2-3 puncte procentuale.

Daca dupa primele luni veniturile se vor afla sub program, atunci se diminueaza drastic orice sansa ca la jumatatea anului sa se mai reduca CAS, masura care ar putea reprezenta un punct important in campania electorala pentru PNL.

Pe de alta parte, autoritatile romane au aratat ca prima luna s-a inchis cu un grad de incasare la nivelul programat, insa si aici exista discutii privind rambursarile realizate de la buget in ianuarie. Expertii internationali argumenteaza ca un nivel bun de incasare s-a obtinut si in prima luna a anului trecut, chiar in primele trei luni, iar dupa aceea veniturile bugetare s-au prabusit.

In acelasi timp, insa, toate partile par a conveni ca bugetul din acest an este construit mult mai realist fata de 2013, cu rate de crestere in limite rezonabile.

Desi Fondul Monetar International accepta ca bugetul pe 2014 este contruit cu multe rezerve la nivelul veniturilor, expertii institutiei de la Washington si cei ai Comisiei Europene insista pe respectarea stricta a estimarilor din legea buegetului, cel putin pana cand vor exista date care sa ateste o evolutie buna a veniturilor.

Institutiile internationale sustin ca dupa performanta foarte slaba la nivel bugetar din 2013 si climatul politic incert din acest an electoral, cel mai mare risc la nivel bugetar s-ar putea manifesta pe partea de incasari, unde si restructurarea ANAF mai are pana sa fie incheiata.