Calendarul austeritatii: Cand renunta Romania la masurile dure?

Scaderea salariilor bugetarilor si a pensiilor si cresterea TVA-ului sunt cateva dintre masurile de austeritate temporare implementate in Romania. Cand avem sanse sa se revina la situatia dinainte?

In urma acordului cu FMI, Romania a taiat cu 25% salariile bugetarilor, a concediat 100.000 de angajati din sectorul public si a marit taxa pe valoare adaugata (TVA) de la 19 la 24%. Toate aceste masuri sunt fara precedent in Europa si sunt mult mai dure decat conditiile aplicate in state aflate intr-o situatie mult mai proasta, insa mai bogate, cum ar fi Portugalia sau Irlanda.

Implementarea acestor masuri a avut ca scop iesirea din recesiune, lucru care s-a si intamplat, si revenirea unei cresteri stabile a economiei. Economia a crescut cu 2% anul trecut, comparativ cu recesiunea inregistrata de unele state europene si cu stagnarea unor tari puternice precum Franta. In plus, datoria publica de 39% din PIB nu reprezinta o problema ci un motiv de laude.

Romania a reusit sa rezolve si problema deficitului de cont curent record inregistrat in 2007, de 14,5% din produsul intern brut (PIB).

In acest context, saracii Romaniei, cei pe spatele carora a picat greul austeritatii, asteapta o crestere a salariilor si pensiilor si o scadere a TVA-ului.

Insa, "revenirea din criza nu inseamna revenirea la situatia dinante de criza. Nu se va mai intampla acest lucru niciodata", a declarat analistul economic Ionel Blanculescu pentru Business24.

In cel mai bun caz, in Romania, vor fi vazuti in anii urmatori niste muguri de crestere, in cazul in care situatia europeana ne va permite acest lucru, insa nu se pune problema revenirii la nivelul de trai dinainte de 2008 - 2009.

