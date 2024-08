De la cititori: FMI si merele de aur

Presupus salvator, poate chiar admirat de multimea adunata la picioarele lui, este el, Fat Frumos al acestei planete, Praslea cel Voinic alergand dupa merele de aur. Dar intentia primordiala s-a pierdut undeva pe drum, valorile incipiente au ajuns devalorizate pe parcursul timpului si pe masura indepartarii de scopul propus.

Ajungem cu o viteza considerabila in groapa morbida a neputinciosilor, a celor care s-au indatorat in speranta modificarii viitorului. Dar viitorul nu este altceva decat o liniaritate in continuitatea spatiu-timp si orice modificare aplicata constient sau inconstient poate doar sa devieze de la trasa ideala, in timp ce finalul este mentinut acelasi mereu.

Asasinaj economic am putea sa numim aceasta indiferenta solidara a romanului fata de continuitatea sa ca si specie. Ei bine, pe nimeni nu intereseaza o eventuala incredibila realitate alternativa ca si scenariul prezentat mai sus. Dar sunt mai mult ca sigur ca poate sa fie adevarat si ca sub masca fertilitatii si a caritatii pot fi ascunse intentii meschine si demne de aruncat la pubela!

Prevenirea ar putea sa fie deja tarzie, deoarece panta descendenta deabia acum incepe si cei care se numesc FMI sunt cei care au pus bazele acestei pante. Tot ei sunt cei care indeamna in continuare la continuitatea finantarii pentru acoperirea unei deja existente si greu de dus finantare.

Tot ei sunt cei care deja de ceva vreme impun politicile monetare si fiscale in aceasta tara, desi sunt multi care sustin ca asa ceva nu e posibil...cum sa nu fie posibil cand ne sunt cerute atatea raportari, cand ne sunt impuse luarea unor anumite masuri pentru reducerea arieratelor din economie, pentru o eventuala viitoare crestere economica, etc.

Cu parere de rau am ascultat o afirmatie pe care o auzisem si acum un an..."pentru anul 2011 se preconizeaza o crestere economica de 1,5 puncte procentuale"! Ei bine, daca lucrurile vor decurge si pe viitor la fel ca si anul acesta, ceea ce nu imi vine greu sa cred, atunci nu o sa vedem noi curand o asemenea crestere ... cel putin nu una reala! Ce facem noi aici? Luptam pentru ratinguri sau ne luptam pentru bunastarea nationala? Luptam individual sau ar trebui sa luptam colectiv pentru a combate acest rau, acum cat timp mai poate fi stopat ...

