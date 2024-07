FMI analizeaza, vineri, noul acord cu Romania

Boardul Fondului Monetar International va discuta, in sedinta de vineri, termenii noului acord de precautie cerut de Guvernul Romaniei.

In cadrul acestui nou program, Romania ar putea avea la dispozitie o linie de credit in valoare de 3,6 miliarde de euro, pe care o va putea accesa in cazul unor urgente, cum ar fi o scadere semnificativa a economiei pe fondul unei crize la nivel international sau un eventual atac asupra monedei nationale.

Programul ar trebui sa se intinda tot pe o perioada de doi ani, ca si precedentul, principalul avantaj fiind faptul ca va da asigurari investitorilor straini ca Romania isi va continua reformele incepute in 2009.

Una din problemele in calea semnarii unui nou acord ar putea fi reducerea TVA la alimentele de baza la 5 la suta, atat Mihai Tanasescu, reprezentantul Romaniei la FMI, cat si analistii ING sustinand ca acesta ar putea fi inghetat, daca legea va fi promulgata.

De asemenea, in cadrul sedintei de vineri, consiliul director al institutiei financiare va analiza si rezultatele ultimei misiuni a FMI in Bucuresti, ca parte a acordului stand-by incheiat in mai 2009.

Guvernul a hotarat ca nu mai este nevoie de incasarea ultimei transe din imprumutul de la FMI, in valoare de un miliard de euro, care ar urma sa intre tot in rezervele Bancii Nationale a Romaniei, avand in vedere ca acestea se afla, oricum, la un nivel foarte ridicat.

In schimb, Romania va accesa ultima transa din imprumutul de la Uniunea Europeana, bani care pot fi utilizati in bugetul de stat.

