FMI avertizeaza ca revenirea zonei euro ar putea incetini si face un apel pentru noi stimulente

Riscurile la adresa zonei euro sunt in continuare orientate in jos, iar momentul revenirii va depinde de cat de rapid si de eficient va fi introdus vaccinul, avertizeaza FMI "Exceptand situatia in care dinamica pandemiei se va modifica semnificativ in lunile urmatoare, activitatea economica ar urma sa isi revina mai gradual decat se preconiza", sustine FMI dupa discutiile cu statele membre din zona euro . Noi masuri de sprijin fiscal vor fi necesare iar guvernele ar trebui "sa analizeze optiunile pentru a extinde actualele reguli fiscale".Pentru moment, insa, FMI si-a mentinut estimarile referitoare la o contractie de 8,3% a PIB -ului zonei euro in acest an, urmata de o relansare economica de 5,2% in 2021.O revenire economica mai modesta este posibil sa produca pagube pe termen lung, avertizeaza FMI, adaugand ca tensiunile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana cu privire la Brexit au crescut incertitudinea. Marea Britanie urmeaza sa iasa din zona vamala a blocului comunitar la finele acestei luni si pana acum nu s-a ajuns la un acord cu privire la modul cum e vor derula schimburile comerciale dupa aceasta data.Boardul executiv al FMI a laudat planul european de relansare, denumit Next Generation EU, subliniind insa ca eficienta sa depinde de "implementarea rapida, calitatea cheltuielilor si capacitatea sa de cataliza reforme structurale". De asemenea, fondul a recomandat ca masurile destinate conservarii capitalului bancilor sa fie pastrate pana cand revenirea economica se va consolida.Cu privire la inflatie , FMI "se asteapta doar la o crestere graduala si sa ramana sub tinta pe termen mediu a Bancii Centrale Europene, pe cea mai mare perioada a intervalului de prognoza".In aceste conditii, Fondul a laudat decizia anuntata la inceputul acestei luni de Banca Centrala Europeana, care a majorat sprijinul acordat economiei cu 500 de miliarde de euro, dar a subliniat ca ar putea fi nevoie de un sprijin suplimentar, in special in situatia in care riscurile in jos se vor materializa.