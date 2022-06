FMI avertizeaza: SUA si Europa ar putea intra in recesiune

Europa si Statele Unite ar putea ajunge, din nou, in recesiune, anul viitor, daca nu vor rezolva problemele economice, potrivit Fondului Monetar International.

Oficialii institutiei au declarat ca instabilitatea financiara a crescut semnificativ, pe masura escaladarii crizei datoriilor din zona euro si a incetinirii ritmului de crestere economica din Statele Unite, relateaza Reuters.

Cele doua regiuni reprezinta cele mai mari riscuri la adresa economiei globale, potrivit FMI, care a mai avertizat ca sectorul politic ar putea bloca actiunile de redresare.

FMI a redus prognoza de crestere economica la nivel mondial la 4 la suta, pentru acest an, dupa ce, in urma cu trei luni, estimarea era de 4,3 procente, pentru 2011, si 4,5%, pentru 2012.

Pentru zona euro, estimarea de crestere economica a fost redusa la 1,6%, pentru acest an, prognoza fiind si mai pesimista pentru anul viitor, de 1,1%. In prezent, rata anuala de crestere a uniunii monetare este de doar 0,25%.

Pentru SUA, estimarea a scazut la 1,5%, in acest an, si 1,8%, in 2012, in scadere fata de prognoza din iunie, de 2,5%, respectiv 2,7%.

Pentru economiile emergente, expertii FMI estimeaza o crestere de 6,4 procente, pentru anul in curs, urmand a incetini ritmul, la 6,1%, in 2012. Chiar si pentru China, una din statele cu cea mai mare rata de crestere economica, prognoza a fost redusa la 9,5%, respectiv 9%.