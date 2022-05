FMI reduce estimarile pentru cresterea economica mondiala

Fondul Monetar International a modificat in scadere estimarea de crestere economica la nivel mondial, pentru 2011, la 4 la suta, in comparatie cu prognoza anterioara, de 4,2 procente.

De asemenea, pentru anul viitor, oficialii FMI prevad o crestere economica globala de 4,2 la suta, fata de estimarea precedenta, de 4,3%, relateaza Reuters.

Lovita de criza datoriilor si afectata de incapacitatea autoritatilor din cele 17 state membre de a ajunge la un numitor comun in privinta solutiilor pentru scaderea deficitelor si datoriilor, zona euro va avea, la randul sau, o crestere economica mai scazuta, in 2011 si in anul urmator.

Astfel, FMI estimeaza o crestere de 1,7 procente, pentru anul curent, de la 1,9 la suta, in prognoza anterioara. Pentru 2012, se intrevede o crestere de 1,3%, in scadere fata de 1,4 la suta.

