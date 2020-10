FMI si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei romanesti in 2020 si 2021

Daca in luna aprilie FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 o contractie de 5%, conform noilor previziuni din WEO institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 4,8% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 4,6%, peste cifra de 3,9% avansata in primavara.Noile estimari ale FMI sunt mai optimiste decat cele ale Bancii Mondiale, care saptamana trecuta prognoza ca Romania va inregistra o contractie de 5,7% in 2020. In schimb, pentru anul viitor Banca Mondiala estimeaza ca economia romaneasca va inregistra o relansare de 4,9%.Totodata, FMI si-a imbunatatit si estimarile privind deficitul de cont curent inregistrat de Romania in acest an, pana la 5,3% din PIB , in conditiile in care in primavara prognoza un deficit de cont curent de 5,5% din PIB. Anul urmator, nivelul deficitului de cont curent se va reduce pana la 4,5% din PIB, mai bine decat reducerea pana la 4,7% din PIB pe care o preconiza in aprilie.Noile estimari ale FMI sunt mai optimiste si in ceea ce priveste evolutia ratei somajului, care ar urma sa creasca de la 3,9% in 2019 pana la 7,9% in 2020, semnificativ mai putin fata de avansul pana la 10,1% cat estima in aprilie. In schimb, previziunile pentru 2021, cand rata somajului ar urma sa se reduca pana la 6%, au ramas nemodificate.La nivel global, FMI se asteapta la o contractie de 4,4% in 2020, una mai putin severa decat cea de 4,9% inclusa in raportul World Economic Outlook Update publicat in luna iunie. "Revizuirea reflecta evolutiile peste asteptari din trimestrul al doilea, in principal in economiile avansate, unde activitatea a inceput sa se imbunatateasca mai repede decat ne asteptam, dupa ce restrictiile au inceput sa fie eliminate in mai si iunie precum si indiciile care arata o revenire solida in trimestrul al treilea", subliniaza FMI.Pentru 2021, FMI mizeaza pe o revenire a economiei mondiale care ar urma sa inregistreze un avans de 5,2%, usor mai putin fata de avansul de 5,4% previzionat in iunie."Scenariul de baza pleaca de la ipoteza ca pastrarea distantei sociale va continua si in 2021 dar va disparea treptat in timp pe masura ce se extinde acoperirea cu vaccinuri si se imbunatatesc tratamentele", sustine FMI.Cu toate acestea, institutia financiara internationala avertizeaza ca riscurile la adresa scenariului de baza sunt "neobisnuit de mari". Prognoza FMI se bazeaza pe factori de sanatate publica si economice care sunt in mod inerent dificil de prognozat. O prima sursa de incertitudine este legata de directia pandemiei si a raspunsului in materie de sanatate publica, precum si a intreruperilor provocate activitatii economice interne, in special sectoarelor cu un contact fizic intens. O alta sursa de incertitudine are legatura cu amploarea efectelor globale provocate de cererea slaba, turismul redus si remitentele scazute, sustine FMI.In perioada 12-18 octombrie la Washington vor avea loc reuniunile de toamna ale FMI si ale Bancii Mondiale, care in acest an vor avea un format virtual din cauza pandemiei de coronavirus.