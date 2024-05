FMI: Spania a facut progrese remarcabile

Spania a facut progrese remarcabile in privinta rezolvarii problemelor din economie, se arata intr-un raport al FMI.

Cu toate acestea, Fondul avertizeaza ca perspectivele raman inca negre si a solicitat mai multa actiune din partea Guvernului si a Uniunii Europene pentru a stimula crearea de locuri de munca.

Analistii se asteapta ca economia Spaniei sa inceapa sa creasca in cursul acestui an. Spania are una dintre cele mai mari rate ale somajului, situandu-se la 27%, mentioneaza BBC.

FMI considera ca prioritatea guvernului spaniol ar trebui sa fie continuarea reformarii legislatiei muncii, astfel incat sa fie mai usor pentru companii sa modifice conditiile de lucru, iar nu sa renunte la angajati.

De asemenea, FMI solicita ca Guvernul sa asigure mai multe programe de formare pentru tineri, astfel incat sa se poata angaja mai usor.

Ministrul Economiei, Luis de Guindos, a declarat recent ca tara a "iesit din recesiune", in timp ce ministrul Bugetului, Cristobal Montoro, a anuntat ca economia se afla la "un moment de cotitura".

