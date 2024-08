Guvernul trimite scrisoarea de intentie catre FMI (Video)

Scrisoarea de intentie pentru un nou acord preventiv va fi trimisa, miercuri, catre board-ul Fondului Monetar International (FMI).

Potrivit unor surse citate de B1 TV, Guvernul trebuie sa o aprobe mai intai in cadrul sedintei.

Premierul Victor Ponta va merge saptamana viitoare in Parlament, alaturi de ministrii sai, pentru a prezenta continutul scrisorii.

Initial, seful Executivului a mentionat ca vrea o premiera, anume publicarea scrisoarii de intentie si memorandumului cu Fondul Monetar International, Comisia Europeana si Banca Mondiala.

"Intentionez pe de o parte, avand acordul Comisiei Europene si Fondului Monetar International, sa dam publicitatii pentru prima data atat memorandumul, cat si scrisoarea de intentie. Vreau ca in cel mai scurt timp, eventual maine (miercuri - n.red.), sa le facem publice. Am cerut asta cand eram in Opozitie, iata ca o facem", a precizat Victor Ponta, la finalul lunii iulie.

Ponta vrea o premiera: Publicarea scrisorii de intentie si a memorandumului cu FMI

Insa in aceasta saptamana, el a precizat ca va prezenta in plen elementele principale, insa are voie sa publice scrisoare pe site abia dupa aprobarea in board.

"Cu toate acestea, parlamentarii vor avea acces la scrisoarea de intentie", a afirmat marti primul-ministru dupa intalnirea cu parlamentarii UDMR de la Palatul Parlamentului in care le-a prezentat acestora propunerea de acord cu FMI si primele date care stau la baza bugetului de stat pe anul 2014.

El a spus ca a avut o discutie foarte serioasa cu parlamentarii UDMR si ca isi doreste sa aiba discutii similare si cu alte grupuri parlamentare.

"Imi doresc sa pastrez acest dialog cu UDMR si PDL, chiar daca sunt in opozitie. Nu inseamna ca au cereri speciale sau ca exista vreo negociere. Noi am uitat sa mai vorbim intre noi, stim doar sa strigam in plen sau la televizor. Am pus la dispozitie textul scrisorii care nu este public, il voi da si celorlalti lideri politici pentru a nu discuta pe speculatii", a mai spus Ponta.

Opozitia il acuza pe Ponta de lipsa de transparenta

Fostul ministru de Finante, Gheorghe Ialomitanu, a sustinut, intr-o interventie telefonica la B1 TV, ca Ponta a mintit.

"Parlamentul este din nou ignorat", a adaugat acesta.

"Daca premierul voia sa fie transparent, trebuie ca draftul scrisorii sa fie obiectul dezbaterii in Parlament", a mentionat si Bogdan Hossu, liderul sindicatului Cartel Alfa.

In plus, Eugen Tomac, presedintele interimar al Partidului Miscarii Populare, l-a acuzat pepremier de lipsa de transparenta, la acesli post de televiziune.

"Ponta rebuia sa prezinte scrisoarea si motivele pentru care a luat anumite decizii", a spus acesta.

Ce prevede scrisoare de intentie

Premierul Ponta declara, recent, ca singurele majorari de taxe, convenite cu FMI si CE in cadrul noului acord, sunt majorarea accizelor la produsele de lux, pentru a compensa reducerea TVA la paine, si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate la venituri obtinute din chirii de persoane fizice.

Premierul le ceruse ministrilor in august ca, la 1 septembrie, sa se afle intr-un stadiu avansat pentru redactarea bugetului pe anul viitor, precizand ca documentul va fi discutat cu grupurile parlamentare, inclusiv cu PDL.

In ceea ce priveste eventuala reducere a CAS cu 3%, propusa de PNL, Ponta a precizat ca o decizie in aceasta privinta va putea fi luata la jumatatea lunii octombrie.

"Am inclusiv impactul bugetar facut de catre domnul Voinea al diferitelor propuneri enuntate. S-a vorbit de reducerea cotei unice, de reducerea CAS-ului, de toate celelalte, pe masura ce avem toate datele vedem pana la jumatatea lui octombrie de unde putem sa taiem ca sa putem sa punem in alta parte", a mai spus Ponta.

