India nu o sprijina pe Lagarde drept candidat la sefia FMI

India nu o va sprijini pe Christine Lagarde la functia de director general al Fondului Monetar International, a anuntat ministrul Fintelor, Pranab Mukherjee.

Largarde se afla intr-un turneu in mai multe tari, inclusiv India, in campania pentru primirea functiei de director general al FMI, dupa ce Dominique Strauss-Kahn si-a dat demisia, in urma arestarii sale sub acuzatia de viol, in New York, relateaza Reuters.

"Nu am dat nicio asigurare", a declarat Mukherjee, dupa ce a fost intrebat daca o sustine pe Lagarde pentru functia suprema din FMI.

Pe de alta parte, mai tarziu, ministrul Finantelor din Franta a descris intalnirile cu oficialii Indiei spre excelente.

Christine Lagarde este considerata preferata la acest post. De asemenea, si guvernatorul bancii centrale mexicane, Agustin Carstens se afla in curs.

India se pare ca a purtat negocieri cu celelalte guverne din tarile BRIC pentru a gasi o alternatva la Christine Lagarde insa, pana acum nu au reusit sa ajunga la un consens.

De altfel, ministrul Finantelor din India a declarat ca este de estimat daca tarile BRIC vor avea un reprezentant propriu pentru conducerea FMI.

Uniunea Europeana si Statele Unite au anuntat deja ca vor sprijini candidatura lui Christine Lagarde.

