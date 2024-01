Marea Britanie isi incalca promisiunea si ajuta FMI

Ministrul englez de Finante, George Osborne, a declarat, luni, ca Marea Britanie va contribui la finantarea Fondului Monetar International (FMI).

El a mentionat ca statul englez va acorda FMI o suma de 15 miliarde de euro, sub forma de imprumuturi bilaterale, din cauza ca riscurile cu care se confrunta economia globala au crescut semnificativ in ultimul an, potrivit The Telegraph.

"Acest lucru nu inseamna ca Marea Britanie va da bani tarilor din zona euro. De asemenea, nimeni nu crede ca un Fond cu o rezerva mai mare va solutiona criza. Este un drum greu de parcurs. Aceasta este logica celor din uniunea monetara", a mai spus George Osborne.

El a tinut sa sublinieze faptul ca aceasta decizie nu va duce la marirea cheltuielilor bugetare in Marea Britanie.

Aceasta tara a refuzat, la sfarsitul anului trecut, sa participe la finantarea FMI, de teama ca banii respectivi sa nu fie folositi doar pentru ajutorarea tarilor din zona euro.

Marea Britanie refuza sa participe la finantarea FMI

Recent, statele membre ale G20 au fost de acord sa majoreze cu peste 430 de miliarde de dolari resursele financiare ale FMI, ducand la mai mult decat dublarea capacitatii financiare a institutiei si protejand economia globala de efectele crizei datoriilor din zona euro.

Statele Unite au refuzat sa ofere bani in plus fondului, oficialii spunand ca tara si-a facut datoria, asigurand lichiditati in dolari pentru bancile europene.

UE a anuntat deja ca va oferi 200 de miliarde de dolari FMI-ului, iar Japonia a promis alte 60 de miliarde de dolari, fiind prima tara non-europeana care isi ia un astfel de angajament.