Noul Acord al Romaniei cu FMI intra joi in vigoare

Acordul Stand-By de tip preventiv, incheiat de Romania si Fondul Monetar International, intra in vigoare joi, 31 martie, conform aprobarii date de Board-ul FMI vineri, 25 martie.

Noul Acord va continua procesul de consolidare fiscala si reformele structurale incepute sub anteriorul program, pentru stimularea cresterii economice si a participarii sectorului privat in economie, a declarat prim adjunctul directorului general al FMI, John Lipsky, intr-un comunicat publicat in urma cu cateva zile pe site-ul institutiei financiare internationale.

Reforma in energie si transporturi va fi realizata de autoritatile romane nu numai cu sprijinul FMI, ci in special al Bancii Mondiale si Uniunii Europene.

"Este necesar sa luam masuri pentru a rezolva ineficienta din intreprinderile cu capital de stat (din Romania - n.red.), in special din cele din domeniile energiei si transporturilor. Ideea este ca ambele sectoare sa inceapa sa functioneze mai eficient, ceea ce se va reflecta ulterior in toate celelalte domenii si le va face sa devina competitive. Intrucat FMI nu are expertiza in aceste domenii, ne vom baza pe colegii nostri de la Comisia Europeana si Banca Mondiala pentru a pune la punct detaliile", a spus seful misiunii FMI pentru Romania, Jeffrey Franks.

"O alta ineficienta care va trebui rezolvata in timpul noului program cu Fondul Monetar este cea din sistemul de cheltuieli publice [...]

In prezent, cheltuielile publice sunt afectate de ineficienta si au fost utilizate sub 3% din cele 19 miliarde de euro din fonduri structurale disponibile pentru Romania. Trebuie sa ne asiguram ca Romania valorifica aceste fonduri in viitor", a subliniat Franks.

Inflatia de aproape 8% din Romania, cauzata de majorarea TVA cu cinci puncte procentuale, va trebui sa fie monitorizata si sa scada in 2011, mai ales ca evolutia preturilor mondiale la energie si alimente poate constitui un risc pentru succesul procesului de diminuare a inflatiei, a avertizat seful misiunii FMI pentru Romania.

In timpul noului Acord cu FMI, lefurile din sectorul bugetar ar putea sa creasca, odata cu continuarea reformelor deja incepute.

"Pe masura ce guvernul va continua sa rationalizeze angajarile in sectorul public, se vor crea resursele pentru cresteri suplimentare de salarii, ceea ce ii va readuce pe salariati la nivelurile de castiguri din trecut", a spus seful misiunii FMI pentru Romania.

Detaliile nu au fost puse la punct

Reprezentantul Romaniei la FMI, Mihai Tanasescu, a precizat ca deocamdata nu au fost stabilite detaliile concrete ale noului program.

"Discutiile concrete referitoare la soarta societatilor de stat si la alte subiecte de acest gen vor avea loc in lunile urmatoare, incepand de la viitoarea vizita a misiunii FMI la Bucuresti. Board-ul FMI a aprobat un cadru privind domeniul energetic, transporturi, sanatate, au fost stabilite niste tinte, dar problemele concrete vor fi discutate cu ocazia noii misiuni la Bucuresti.

Atunci, fiecare companie va prezenta o evaluare proprie, in functie de care si de situatia efectiva a fiecarei societati cu capital de stat vor fi convenite masurile necesare. Acum, repet, este mult prea devreme pentru a discuta aceste aspecte", a afirmat Mihai Tanasescu.

Acordul preventiv cu FMI a fost solicitat de autoritatile de la Bucuresti pentru "a-si exprima hotararea de a continua reforma", a spus John Lipsky.

3,6 milioane de euro, valoarea noului acord

Noul Acord al Romaniei cu FMI, de tip preventiv, care intra in vigoare la 31 martie 2011, va avea o valoare de aproximativ 3,6 miliarde de euro (reprezentand aproximativ 300% din cota pe care Romania o are la FMI) si va dura 24 de luni, urmand a se derula concomitent cu un nou acord preventiv cu Uniunea Europeana, in valoare de 1,4 miliarde de euro, precum si cu un imprumut de 0,4 miliarde de euro de la Banca Mondiala.

Fiind vorba despre un Acord de tip preventiv, banii de la FMI pot fi trasi numai in cazul unei situatii exceptionale, cum ar fi un atac asupra monedei nationale, declansat de o criza in regiune, concretizat intr-o pierdere masiva de rezerve si de incredere, sau in cazul in care Trezoreria esueaza, in doua - trei randuri, sa se finanteze la costuri acceptabile. In aceste conditii, toata suma, de circa 3,6 miliarde euro, pe care Fondul o va pune la dispozitia Romaniei prin noul acord de tip preventiv, va fi destinata Bancii Nationale a Romaniei.

Misiunea FMI care va discuta, intre altele, si unele masuri concrete din cadrul noului Acord, se va afla la Bucuresti in perioada 25 aprilie - 10 mai.

