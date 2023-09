O tara vecina cu Romania cere ajutor de la FMI

Serbia vrea sa incheie un acord pe trei ani cu Fondul Monetar International (FMI), scopul fiind reducerea datoriei si a deficitului bugetar.

Anuntul vine dupa ce vecinii nostri au relaxat masurile de austeritate, potrivit Bloomberg.

Ministrul de Finante Dusan Vujovic a mentionat ca vrea ca tara sa sa nu intre in faliment si a promis ca, pana in 2017, efectul masurilor de austeritate va fi distribuit mai uniform in economie.

"Am vrea sa reluam discutiile cu FMI si speram sa finalizam acordul pana la finalul lunii septembrie-inceputul lui octombrie", a transmis oficialul.

Acesta data coincide cu aprobarea bugetului suplimentar pe 2014 si a bugetului pe 2015.

Serbia a intrat a treia oara in recesiune in ultimii cinci ani, dupa ce inundatiile au afectat economia tarii.

Pe de alta parte, premierul Victor Ponta a afirmat, in iunie, ca Romania nu va fi nevoita sa reinnoiasca acordul de tip preventiv incheiat cu FMI, care ajunge la final anul viitor.

C.P.

