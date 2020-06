Prognoza drastica a FMI: 90% din tarile lumii vor avea un PIB/locuitor mai redus in 2020. Costurile estimate ale crizei se vor ridica la 12.5 trilioane USD

Ziare.

com

Aflam astfel ca expertii FMI considera ca economia mondiala se confrunta cu cea mai severa recesiune de la Marea Depresiune, in peste 90% din tarile lumii PIB /locuitor fiind prognozat sa scada in 2020. Totusi exista si putin loc de pozitivism, FMI apreciind ca ceea ce a fost mai greu a trecut in trimestrul al doilea."Proiectam acum o recesiune mai profunda in 2020 si o recuperare mai lenta in 2021" a declarat Gita Gopinath, economist sef al FMI.Expertii atrag atentia cu privire la interventia fara precedent a autoritatilor responsabile cu implementarea politicilor economice, prin masuri exceptionale care vor contribui la relansarea economiei mondiale intr-un ritm mult mai rapid comparativ cu evolutiile din anii 1930. In acest context se mentioneaza programele fiscal-bugetare cu un volum cumulat de peste 10 trilioane dolari la nivel mondial.Expertii FMI au redus prognozele pentru dinamica economiei mondiale, date fiind evolutiile din prima jumatate a anului curent sub asteptari, perspectiva persistentei masurilor de distantare sociala in semestrul al doilea si impactul la nivelul potentialului pe termen mediu.Trebuie remarcata diminuarea prognozelor pentru evolutia consumului privat,principala componenta a PIB, in contextul consecintelor pandemiei: distantarea sociala si cresterea ratei de economisire. Conform scenariului actualizat Produsul intern Brut la nivel global ar putea sa scada cu 4.9% an/an in 2020 (practic asistam la o revizuire in jos de la un declin de 3% estimat in aprilie), urmand sa creasca cu 5.4% in 2021.Estimarile FMI indica perspectiva unui pierderi cumulate de PIB la nivel mondial de aproximativ 12.5 trilioane dolari in 2020- 2021.In scenariul FMI Produsul Intern Brut al tarilor dezvoltate s-ar putea diminua cu 8% an/an in 2020, o redinamizare la 4.8% an/an fiind prognozata in 2021. Pentru prima economie a lumii (SUA) expertii FMI previzioneaza scadere cu 8% an/an in 2020, urmata de crestere cu 4.5% an/an in 2021.In ceea ce priveste PIB-ul Zonei Euro prognozele FMI indica declin cu 10.2% an/an in 2020 si o crestere cu 6% an/an in 2021. PIB-ul Germaniei (prima economie a regiunii) ar putea sa scada cu 7.8% an/an in 2020 si sa creasca cu 5.4% an/an in 2021.Pentru grupul tarilor emergente si in dezvoltare specialistii FMI previzioneaza o ajustare cu 3% an/an in 2020, urmata de redinamizare la 5.9% an/an in 2021.In scenariul FMI ritmul anual de crestere economica din China ar putea decelera de la 6.1% in 2019 la 1% in 2020, o accelerare la 8.2% an/an fiind prognozata pentru 2021.De asemenea, Produsul Intern Brut al statelor emergente si in dezvoltare din Europa ar putea sa scada cu 5.8% an/an in 2020, dar o redinamizare la 4.3% an/an este previzionata in 2021.Raportul FMI atrage atentia cu privire la relansarea economica cu ritmuri diferentiate intre sectoare, dar si la deteriorarea severa a climatului din piata fortei de munca (cele mai afectate fiind persoanele cu venituri mici si medii, care nu se pot adapta muncii la distanta), cu implicatii la nivelul indicatorilor din sfera distributiei veniturilor si saraciei.Expertii FMI atrag atentia cu privire la deconectarea dintre economia financiara si economia reala si la nivelul ridicat de incertitudine si recomanda continuarea unei atitudini vigilente a autoritatilor responsabile cu implementarea politicilor economice, dat fiind ca este nevoie in continuare de un mix relaxat de politici economice, dar prin respectarea principiilor de transparenta si independenta. Nu in ultimul rand, raportul FMI atrage atentia cu privire la provocarile pe termen mediu generate de incidenta pandemiei, indeosebi cresterea semnificativa a datoriei publice.Astfel, FMI recomanda implementarea pe viitor de masuri de consolidare fiscal-bugetara pe termen mediu, prin monitorizarea atenta a cheltuielilor publice, largirea bazei de impozitare, diminuarea evaziunii fiscale si impozitarea progresiva in unele tari. In incheiere expertii FMI mentioneaza si oportunitatile generate de acest soc fara precedent: implementarea de masuri pentru accelerarea tranzitiei spre economia verde si economia digitalizata, aspect fundamental pentru o crestere economica mai eficienta, mai sustenabila si care sa contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare si inegalitatilor.