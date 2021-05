FMI a anuntat nota de plata pentru incheierea pandemiei de coronavirus

Acest lucru, sustin oficialii FMI , va injecta in economia globala echivalentul a 9.000 de miliarde de dolari pana in 2025, datorita reluarii mai rapide a activitatii economice, iar cel mai mult ar urma sa beneficieze tarile bogate.Criza a provocat decesul a peste 3,5 milioane de persoane din intreaga lume, iar estimarile arata perspective inegale de crestere in 2022, ceea ce reprezinta "riscuri severe pentru lume", apreciaza FMI.Italia, care detine presedintia G20 (grupul celor 20 de economii dezvoltate si emergente), si Comisia Europeana gazduiesc impreuna la Roma un summit virtual dedicat modalitatilor de depasire a crizei mondiale de sanatate.La acest eveniment directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a afirmat ca ar fi util pentru statele bogate sa majoreze donatiile pentru a asigura un final mai rapid al pandemiei."Economiile avansate - carora li se cere sa contribuie cel mai mult la acest efort - vor vedea probabil cel mai ridicat profit al unei investitii publice din istoria moderna, obtinand 40% din castigurile inregistrate ca urmare a cresterii PIB -ului si venituri fiscale suplimentare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari", a declarat oficialul FMI.Implementarea planului ar costa aproximativ 50 de miliarde de dolari, din care 35 de miliarde de dolari ar fi granturi de la tarile bogate, donatori privati si multilaterali, iar restul de 15 de miliarde de dolari ar urma sa fie finantati de guvernele nationale folosind finantarea disponibila de la bancile multilaterale de dezvoltare, cu dobanda scazuta sau fara dobanda.Deja statele G20 au recunoscut necesitatea unor granturi de aproximativ 22 de miliarde de dolari pentru rezolvarea crizei.FMI estimeaza ca anul acesta ar putea fi donate aproximativ un miliard de doze de vaccin chiar daca tarile prioritizeaza propriile populatii, iar inca un un miliard de doze de vaccin ar trebui sa fie produse pana la inceputul anului viitor, pentru a tine sub control riscurile.