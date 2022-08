Realizarile Guvernului Ponta, sub lupa FMI

Boardul Fondului Monetar International (FMI) analizeaza, miercuri, ultimele doua evaluari (a saptea si a opta) ale acordului cu Romania, potrivit programului postat pe pagina de Internet a institutiei financiare internationale.

Seful Misiunii FMI, Erik de Vrijer, a avertizat la inceputul anului ca acordul Romaniei cu FMI va expira si nu va exista o alta intelegere, daca autoritatile romane nu indeplinesc preconditiile asumate pana in luna iunie.

Acestea vizau reducerea arieratelor, management privat la companiile de stat, privatizarea CFR Marfa, listarea secundara a unui pachet de actiuni Transgaz, demararea listarii companiei energetice Oltenia.

Liviu Voinea: Romania nu a ratat nicio tinta in acordul cu FMI

La inceputul lunii iunie, ministrul Finantelor Publice, Daniel Chitoiu, declara ca a fost prevazut un plafon de 800 milioane de lei de imprumuturi pentru autoritatile locale, pentru achitarea arieratelor. In prima faza au fost alocati 500 milioane de lei, iar suma a fost suplimentata, ulterior, pana la 680 milioane de lei, dupa care plafonul a fost ridicat la 800 milioane de lei.

De asemenea, Chitoiu a precizat ca, din fondul de rezerva bugetara la dispozitia premierului, au fost alocati 70 milioane de lei pentru achitarea arieratelor in domeniul Sanatatii, altele decat cele pe care le avea Casa de Sanatate. Potrivit ministrului de resort, pana la mijlocul lunii iunie, arieratele se vor apropia de tinta asumata cu FMI.

A expirat timpul: Ce suma va plati Romania catre FMI duminica

Totodata, conditionalitatea privind privatizarea CFR Marfa a fost indeplinita, dupa ce, in 20 iunie, compania Grup Feroviar Roman a fost desemnata castigatoare a licitatiei pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni al transportatorului feroviar de marfa.

Cat priveste listarea Transgaz, oferta publica secundara de vanzare a 15% din actiunile companiei, care s-a derulat in luna aprilie a acestui an, a fost suprasubscrisa cu 347% pentru segmentul de retaileri mici si cu 257% pentru investitori mari. Suma totala atrasa de stat a fost de 315 milioane lei (72 milioane euro).

Actiunile companiei Transgaz se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti din data de 24 ianuarie 2008.

In data de 13 iunie, ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, a declarat ca Romania nu a ratat nicio tinta in ceea ce priveste acordul cu Fondul Monetar International (FMI).

Premierul Victor Ponta a subliniat, in data de 19 iunie, ca toate actiunile prioritare asumate in raport cu Fondul Monetar International au fost indeplinite sau sunt in grafic.

Victor Ponta neaga ca a cerut derogare de la FMI

Boardul Fondului a aprobat, pe 15 martie 2013, prelungirea cu trei luni a acordului stand-by cu Romania, pana la 30 iunie 2013.

