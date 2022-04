Reprezentantii Comisiei de buget din Camera Deputatilor discuta luni cu FMI

Reprezentantii Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor se vor intalni luni cu misiunea Fondului Monetar International, a Comisiei Europene si Bancii Mondiale pentru a discuta probleme ce tin de linia acordului incheiat cu institutiile financiare internationale, dar si despre efectele crizei financiare la nivelul statelor europene.

"Comisia de buget, finante si banci din Camera Deputatilor va avea o intalnire cu reprezentantii FMI, ai Comisiei Europene si Bancii Mondiale in cursul zilei de luni, ocazie cu care vor fi discutate probleme ce tin de linia acordului incheiat cu FMI si va fi si o privire de ansamblu asupra efectelor crizei financiare la nivelul statelor europene. Este o intalnire traditionala pe care o avem cu FMI, pentru ca, de cand am preluat conducerea acestei comisii, am creat deschidere catre dialogul cu institutiile financiare europene si mondiale", a declarat, duminica, Maria Eugenia Barna, presedintele Comisiei.

Aceasta a subliniat ca dialogul cu FMI a fost intotdeauna constructiv, de multe ori membrii comisiei afland mai multe de la reprezentantii institutiilor internationale decat de la Guvern.

"Ii multumesc lui Jeffrey Franks (seful misiunii FMI n.r) pentru colaborarea pe care am avut-o, pentru ca el isi incheie mandatul in Romania, si apreciez ca am avut o colaborare institutionala foarte buna. Schimbul de opinii a fost extrem de apreciat de deputati, membri ai Comisiei, indiferent daca fac parte din Opozitie sau sunt de la Putere. Am avut un dialog constructiv si de multe ori stiam mai multe de la reprezentantii FMI decat de la Guvern", a mentionat Maria Eugenia Barna.

Misiunea FMI, a Comisiei Europene si Bancii Mondiale a venit in Romania pe 24 aprilie pentru a cincea evaluare a Acordului stand-by aflat in derulare cu autoritatile romane.

Acordul dintre Romania si FMI a inceput la 31 martie 2011 si este unul de tip preventiv, ridicandu-se la 3,1 miliarde DST, respectiv 3,6 miliarde de euro, reprezentand aproximativ 300% din cota pe care Romania o are la FMI.

