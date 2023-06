Romania sub lupa FMI: Vom atinge tintele de crestere economica si deficit in 2012?

Deficitul bugetar va reprezenta cel mai important aspect al discutiilor pe care Guvernul le va purta cu oficialii Fondului Monetar International, ai Comisiei Europene si Bancii Mondiale, care se afla in a treia misiune de evaluare a acordului cu Romania.

In acest an, Romania are toate sansele sa se incadreze in tinta de deficit bugetar impusa in cadrul acordului de precautie incheiat cu institutia financiara internationala la sfarsitul lunii martie, de 4,4 la suta. Acest lucru este demonstrat si de cifrele oficiale pentru primele opt luni din 2011, cand deficitul era de 2,4 la suta din produsul intern brut, ceea ce permitea o prognoza favorabila pentru sfarsitul anului, potrivit Ministerului Finantelor Publice.

Adevarata problema apare, insa, in cazul tintei de deficit bugetar pentru anul viitor. In acord se prevede o tinta de 3 la suta din PIB. La prima vedere, pare un lucru posibil. Insa analistii nu cred ca Romania va putea realiza aceasta cifra, avand in vedere schimbarile care vor interveni.

"Avem o problema mare, in opinia mea: este un tip de deficit fals pe care il avem acum. De anul viitor, vom trece la un alt mod de calcul al deficitului, european, care va introduce si arieratele, ceea ce nu se intampla acum, de aceea spuneam ca este un deficit fals", a explicat, pentru Ziare.com, analistul economic Constantin Rudnitchi.

"Se vor introduce acolo si efectele in buget ale subventiilor acordate companiilor de stat. Cred ca toate aceste lucruri vor mari deficitul, anul viitor", a adaugat el.

Faptul ca modalitatea de calcul a deficitului bugetar se schimba nu este singura mare problema a Romaniei in atingerea tintei impusa de FMI. Daca, in 2011, sunt sanse sa atingem si tinta de crestere economica, de 1,5 la suta, in 2012 cifrele deja au fost revizuite, si nu in bine.

Criza datoriilor din zona euro isi pune amprenta si asupra noastra, iar prognozele pentru crestere economica sunt din ce in ce mai pesimiste. Recent, un sondaj realizat de institutul de cercetare ZEW a aratat ca oamenii de afaceri si analistii cred ca economia Romaniei nu va avea rezultatele scontate, in perioada urmatoare. De asemenea, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat o scadere a prognozei de crestere economica de la un nivel de 3,8 la suta la numai 1,1 la suta, din cauza expunerii la criza din Grecia.

"Daca si cresterea economica va fi mai mica, atunci si veniturile bugetare vor fi mai mici. Dar sa vedem si bugetul de anul viitor. Semnalele pe care le avem sunt destul de sumbre. Deja premierul a vorbit despre o rectificare a prognozei de crestere", a precizat Rudnitchi.

Potrivit spuselor sale, parerea generala a specialistilor in economie este ca punctele din acordul cu FMI care fac referire la tinta de deficit bugetar ar trebui renegociate, avand in vedere scaderea estimarilor de crestere economica. "Si eu cred ca ar trebui facut acest lucru. Ar trebui adus la realitatea economiei romanesti. Nu stiu daca se va si face si daca se va gasi intelegere la partenerii nostri europeni si la FMI, dar cred ca ar trebui incercat acest lucru", a explicat analistul.

In plus, chiar si presedintele Traian Basescu a declarat ca Romania trebuie sa obtina un deficit bugetar sub tinta de 3 procente, anul viitor, iar eventualele cresteri salariale sau de pensii despre care se tot vorbea pana in prezent ies din discutie.

Buget pe o prognoza de crestere de 2,1 la suta?

Analistul economic Aurelian Dochia este de parere ca singurele schimbari care pot interveni in bugetul pentru 2012 sunt legate doar de prognozele de crestere economica. "Deja au fost anuntate niste scaderi ale estimarilor de crestere economica. Probabil ca pe ceea ce se merge acum, o crestere economica de 2,1 la suta, este cel mai realist scenariu", a explicat Dochia, pentru Ziare.com.

"Eu, personal, as construi si un scenariu mai slab. Sa vedem ce se intampla, sa fim pregatiti pentru orice eventualitate. Intrucat cifra de crestere economica este vazuta cu mai mare rezerva pentru la anul, fara indoiala ca veniturile bugetare pe care se conteaza vor fi mai mici si toate discutiile de posibile cresteri ale pensiilor si salariilor sunt in afara subiectului, pentru ca nu cred sa existe spatiu pentru asa ceva", a adaugat acesta.

Aceasta parere este sustinuta si de seful misiunii FMI in Romania, Jeffrey Franks, care a declarat, recent, ca nu se vor putea oferi bani in plus la pensii sau salarii decat in cazul continuarii disponibilizarilor din aparatul de stat, dar si in functie de cresterea veniturilor la bugetul de stat. Totusi, aceasta crestere, cel mai probabil, nu va avea loc, in contextul crizei din zona euro, principala piata de desfacere pentru companiile din Romania.

Arieratele, vesnica problema

Bugetul si tinta de crestere economica se adauga la alte puncte slabe ale Romaniei, in cadrul acordului, cum ar fi arieratele, un aspect pe care Guvernul nu a reusit sa-l rezolve nici in acordul precedent cu FMI si nu pare sa il rezolve nici in cel din prezent.

De asemenea, nu s-a reusit efectuarea pasilor necesari in vederea restructurarii companiilor de stat si a privatizarilor, un punct important in cadrul acordului. Singura incercare de acest gen, din aceasta vara, anume vanzarea a 10 la suta din Petrom prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, a fost un esec rasunator, deoarece investitorii nu au oferit pretul la care spera statul.

Iar, potrivit analistilor, desi ar trebui sa se mai organizeze astfel oferte secundare pe bursa ale unor pachete din cadrul unor companii de stat precum Transelectrica, acest lucru nu se va intampla, deoarece nu este un moment prielnic. De altfel, programul pentru procedurile de listare a inregistrat mai multe amanari.

"E un acord cu cateva nereusite, spre deosebire de vechiul acord, atunci cand totul parca era perfect pe cifre", a comentat Rudnitchi.

Misiunea Fondului Monetar International se va afla in Romania pana pe data de 7 noiembrie, timp in care reprezentantii instutiilor se vor intalni cu membrii Guvernului, ai partidelor politice si reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor. FMI pune la dispozitia Romaniei, pentru cazuri de urgenta, aproximativ 3,5 miliarde de euro, in cadrul acestui acord de precautie.

