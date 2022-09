Serbia da afara unul din cinci angajati de la stat

Pentru a-si respecta acordul cu FMI, Serbia a decis sa concedieze 20% din angajatii de la stat. Astfel 14.000 de oameni vor ramane fara loc de munca in plina criza. Sindicatele au amenintat imediat cu greve, daca se va recurge la aceasta solutie.

Ministerul de Finante de la Belgrad, Diana Dragutinovici, a declarat luni ca Guvernul are de gand sa reduca drastic cheltuielile bugetare pana pe 20 octombrie cand autoritatile sarbe reiau discutiile cu reprezentantii FMI pentru acordarea unei noi transe de imprumut, relateaza Wall Street Journal.

Serbia are un acord cu FMI negociat in martie in valoare de 2,8 miliarde de euro, insa Fondul a amanat acordarea noii transe de bani cerand Belgradului sa gaseasca o solutie pentru a-si reduce cheltuielile bugetare.

Pana acum, Serbia a primit 788 milioane de euro din imprumutul de la FMI. Mai are nevoie urgenta de 700 de milioane pentru a-si acoperi deficitul.

FMI a propus Serbiei sa creasca TVA-ul, care in prezent este de 18%, pentru a-si acoperi deficitul bugetar, dar Belgradul si-a propus sa economiseasca bani subtiind aparatul de stat.

Ministrul Dragutinovici a declarat ca FMI insista ca deficitul pe 2010 sa nu depaseasca 3,5% din PIB. Serbia a propus sa fie 4% din PIB. In prezent, deficitul Serbiei ajunge la 4,5%.

Aproximativ 31.000 de sarbi si-au pierdut joburile ca urmare a crizei financiare. Somajul atinge 18% in prezent.

Ads