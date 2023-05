Zona euro: FMI doreste ca fondul de salvare sa ajute bancile

Fondul Monetar International a propus miercuri o noua masura in incercarea de a opri contagierea cu criza datoriei publice in zona euro: extinderea domeniului de interventie a Instrumentului European de Stabilitate Financiara la cele mai fragile banci, relateaza AFP.

Institutia a facut aceasta sugestie intr-un document, care apare semestrial, intitulat "Raport privind stabilitatea financiara in lume".

EFSF, infiintat in mai 2010 si care a inceput sa fiinteze din ianuarie, era initial destinat sa creasca lichiditatile statelor din zona euro aflate in dificultate. La 21 iulie, sefii de stat si de guvern au decis sa-i dea si dreptul de a rascumpara datoria unora dintre aceste state de pe pietele fianciare. Aceasta reforma trebuie sa fie aprobata de catre cele 17 parlamente nationale din zona euro. Pana in prezent, doar parlamentul francez si cel belgian au facut acest lucru.

In opinia FMI, trebuie gandit si mai departe. "Unele banci europene au nevoie urgenta de o crestere a fondurilor proprii", a estimat FMI, reluand din nou un mesaj pe care-l repeta de luni de zile. "In conjunctura actuala de pe piete, s-ar putea totusi ca aceasta sa nu fie posibil. Prin urmare, un sprijin public, mai intai la nivel national si in cele din urma prin intermediul EFSF, ar putea avea loc pentru a furniza bancilor capital atat cat este necesar", adauga documentul.

In sprijinul acestei afirmatii, FMI a publicat "o estimare" a cresterii riscului legat de datoria publica si suportat de catre banci in ultimii doi ani.

"Tensiunile asupra imprumuturilor statelor din zona euro provenite din tari cu decalaje puternice ale ratelor dobanzilor au avut, potrivit estimarilor noastre, repercusiuni directe de circa 200 miliarde de euro asupra bancilor din Uniunea Europeana de la izbucnirea crizei datoriei publice in 2010", potrivit institutiei.

Din aceasta suma, 60 miliarde de euro provin de la datoria Greciei, 20 miliarde de la Republica Irlanda si Portugalia si 120 miliarde de la Belgia, Spania si Italia. FMI estimeaza la 100 miliarde de euro suplimentari costurile riscurilor legate de bancile celor sase tari.

"Aceasta estimare nu ia in considerare nevoile de fonduri proprii ale bancilor, care ar cere o evaluare completa a bilanturilor si rezultatelor lor", a precizat FMI.

Cifra a provocat, potrivit Financial Times, o apriga controversa intre FMI si europeni cand a fost prezentata Consiliului de administratie la sfarsitul lunii august. Dar FMI a mentinut-o si avertizeaza ca aceasta criza nu se va calma de la sine.

"Atat timp cat nu va fi aplicata o strategie completa pentru a solutiona problema contagierii intre state, pentru a creste rezistenta sistemului financiar si a-i linisti pe operatorii pietelor pentru a prezerva stabilitatea in zona euro, pietele risca sa ramana volatile", se afirma in document.

In raportul sau, FMI se opreste asupra Italiei, zona cruciala, in opinia organizatiei, "tinand cont de dimensiunea sistemica a pietei obligatare din Italia si de nevoile sale de finantare".

Italia este pe locul al doilea din zona euro din punctul de vedere al datoriei publice, cu peste 1.900 miliarde de euro, situandu-se nu departe dupa Germania. Marti, economistul sef al FMI, Olivier Blanchard, a facut apel la zona euro "sa fie gata de finantarea Italiei".