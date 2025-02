AFP: Proteste in Romania fata de gazele de sist: Ponta se razgandeste usor!

Mii de romani au protestat, luni, fata de planurile companiei Chevron de a exploata gaze de sist in estul tarii, scrie AFP.

"Am trei copii si vreau sa ii cresc intr-un mediu sigur, cu apa curata. Explorarea gazelor de sist ameninta sa ne infecteze panza freatica", a declarat Alina Secrieru, o asistenta in varsta de 39 de ani din Barlad.

"Fara fracturare hidraulica", "Chevron sa plece acasa", "Fara gaze de sist" - sunt mesajele inscrise pe pancartele pe care le tineau protestatarii, mai scriu cei de la AFP.

Compania americana Chevron a obtinut permisiunea de a prospecta zona orasului Barlad, in cautarea gazelor de sist.

"Noi supravietuim in mare parte din agricultura. Daca apa va fi contaminata din cauza exploatarii gazelor de sist, atunci nu vom mai putea cultiva nimic", a spus Constantin, care nu a dorit sa isi dezvaluie numele de familie, pentru a nu fi dat afara, in conditiile in care majoritatea politicienilor locali sunt acum in favoarea gazelor de sist.

Reprezentantii Chevron au insistat asupra faptului ca activitatile companiei vor fi facute sub incidenta legii din Romania si a cererilor Uniunii Europene.

Exploatarea gazelor de sist a starnit controverse in intreaga lume.

Fracturarea hidraulica, prin care se extrage aceasta resursa, a fost interzisa in tari precum Franta sau Bulgaria, insa este folosita la scala larga in Statele Unite. Unii activisti pentru mediu sustin ca tehnica ar putea elibera hidrocarburi in sol si in panza freatica.

Romania, Marea Britanie, Ungaria, Polonia si Spania au pledat pentru exploatarea gazelor de sist la ultimul Consiliu European, de saptamana trecuta, insa protestatarii de la Barlad il acuza pe premierul Victor Ponta ca nu are o pozitie ferma fata de acest lucru.

Guvernul sau a adoptat anul trecut un memorandum, prin care activittea Chevron a fost suspendata, insa dupa expirarea lui, in decembrie 2012, prim-ministrul s-a declarat in favoarea gazelor de sist.

