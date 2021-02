Compania Black Sea Oil & Gas va incepe in noiembrie extractia gazelor din offshore-ul romanesc al Marii Neagre

Anuntul a fost facut marti de directorul Mark Beacom la un seminar pe teme de energie, care a adaugat ca progresele suplimentare depind de renuntarea la taxele contestate (Legea offshore), transmite Reuters.Taxele suplimentare la proiectele offshore sunt ultimele ramasite ale restrictiilor de export, plafoanele tarifare si impozitele introduse in urma cu doi ani de precedentul guvern de centru-stanga. Modificarea legislatiei a afectat producatorii de gaze, care au in ultimul deceniu au cheltuit miliarde de dolari pentru a pregati extragerea gazelor naturale din offshore-ul romanesc al Marii Negre, scrie Reuters.Criticii au avertizat ca oportunitatea Romaniei de a-si accesa rezervele offshore - care ar putea diversifica aprovizionarea cu gaze in regiune si ar ajuta Romania sa renunte la carbune, in linie cu obiectivele UE - se reduce.BSOG, controlata de firma de private equity Carlyle Group LP, a mers mai departe cu proiectul sau de a extrage un nivel estimat de zece miliarde metri cubi de gaze, sperand ca noul Guvern de centru dreapta va elimina taxa inainte de noiembrie."Avem acest proiect perfect, extrem de apreciat de UE. Proiectul BSOG are o durata de viata de 10-15 ani iar in jurul infrastructurii sale ar putea fi dezvoltate proiecte de energie regenerabila", a declarat Mark Beacom.