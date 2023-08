Dilema Rusiei: comoara de trilioane de dolari blocata fara tehnologia occidentala

In contextul in care decizia de a conditiona furnizarea de gaze naturale catre Ucraina de plata in avans i-au complicat si mai mult relatiile cu SUA si Europa, Rusia se confrunta cu o dilema.

Tara are in continuare nevoie de companii occidentale precum Exxon Mobil, Halliburton si BP pentru a mentine productia curenta din campurile petrolifere din era sovietica, dar si pentru a dezvolta zacamintele din zona arctica.

Rusia depinde de utilajele occidentale moderne de forare si productie si de tehnici ca fracturarea hidraulica, detinute de companiile straine, pentru a debloca rezerve de titei in valoare de 8,2 trilioane de dolari, noteaza Bloomberg.

Insa sistarea livrarilor de gaze catre Ucraina complica situatia companiilor din sectorul energetic care opereaza intr-un mediu geopolitic instabil.

Actiunile recente ale Moscovei au amplificat tensiunile politice pe care le resimt aceste companii, in conditiile in care incearca sa justifice extinderea legaturilor de afaceri cu Rusia, considera Fadel Gheit, analist la Oppenheimer & Co. Sansele ca SUA si Europa sa aplice sanctiuni suplimentare sunt mai mari.

Mari proiecte cu tehnologie occidentala

Luna trecuta, BP, cu sediul in Londra, a semnat un acord cu Rosneft, cea mai mare companie petroliera de stat a Rusiei, pentru a explora regiunea Volga-Ural, in cautare de resurse naturale.

Tot in mai, grupul francez Total a incheiat un acord cu Lukoil pentru explorarea unor zacaminte petroliere de sist din Siberia.

Anterior, si Exxon si Statoil s-au implicat in proiecte in domeniul petrolului cu Rosneft, derulate in vestul Siberiei. Royal Dutch Shell are un acord similar cu Gazprom.

De asemenea, companii de servicii in domeniul energetic precum Halliburton, Schlumberger si Weatherford au proiecte importante in Rusia, ajutand la resuscitarea campurilor imbatranite si la deblocarea fomatiunilor de sist din Siberia.

Fara tehnologia si expertiza occidentala, este putin probabil ca Rusia sa mentina producatia la nivelurile actuale, cu atat mai putin sa creasca aceasta productie, considera David Pursell, analist la Tudor Pickering Holt & Co.

Potrivit analistului, Rusia are "zero sanse" sa exploateze rezervele aflate la mare adancime fara ajutorul companiilor occidentale.

Congresul Mondial al Petrolului, la Moscova

Desi productia de gaze naturale a Rusiei se afla in prezent in centrul atentiei, avand in vedere faptul ca aceasta tara este principalul furnizor de gaze al Europei, petrolul are cea mai mare pondere in veniturile sale din hidrocarburi.

Liderii unora dintre cele mai mari companii petroliere din Occident se vor afla la Moscova in aceasta saptamana, pentru a participa la Congresul Mondial al Petrolului.

Printre ei se numara Rex Tillerson, directorul executiv al Exxon, Robert Dudley, CEO al BP, si Maria das Gracas Foster, care conduce Petroleo Brasileiro.

Dupa incertitudinea creata de conflictul cu Ucraina, Rusia face tot ce ii sta in putinta pentru a se asigura ca toti marii jucatori vor fi prezenti la eveniment, un prilej pentru reconfirmarea angajamentului fata de acestia.