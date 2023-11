Gazele de sist, mina de aur pentru economia americana

Producatorii au anuntat peste 90 de miliarde de dolari investitii in industria gazelor naturale din Statele Unite, in special pe domeniul gazelor de sist, analistii fiind de parere ca am putea asista la o renastere industriala a continentului nord-american.

Companii din domenii diverse, cum ar fi cel petrochimic, petrolier sau industria otelului se numara printre cele care vor investi miliarde de dolari in SUA, bazandu-se pe faptul ca pot produce energie ieftina.

Boom-ul de investitii in energie din Statele Unite ridica ingrijorari in Europa, producatorii locali temandu-se ca vor pierde mult din competitivitate. Guvernul britanic a incercat sa lanseze industria de gaze de sist, pentru a revitaliza economia muribunda.

Greg Garland, director executiv al Phillips 66, o rafinarie din SUA, a declarat ca "explozia" industriei de gaz de sist din tara, precum si a celei de petrol, va reprezenta o "schimbare majora" pentru economie. "Acesta revolutie creeaza oportunitati importante pentru cresterea capacitatilor de productie si are un potential imens pentru crearea de locuri de munca", a spus acesta, citat de Financial Times.

Dow Chemical, ce a anuntat investitii de 4 miliarde de dolari in uzine petrochimice in Texas si Louisiana, a calculat ca valoarea totala a investitiilor anuntate de toate companiile se ridica la 90 de miliarde de dolari.

Dezvoltarea tehnologica in forarea orizontala si fracturare hidraulica au deblocat rezerve de gaz care nu au fost accesibile anterior, determinand si o crestere a furnizarii de astfel de gaze de sist.

In aprilie, pretul gazului natural a scazut la nivelul minim al ultimilor zece ani in SUA si, in ciuda faptului ca s-a mai scumpit putin de atunci, a ramas mult sub nivelul maxim atins in 2008. De altfel, gazele naturale sunt mai ieftine in Statele Unite decat in Europa si Asia, care importa foarte mult.

Cele mai mari investitii din SUA sunt in uzine petrochimice, unde se folosesc diverse extrase din gaze naturale si petrol.

Materiile prime, cum ar fi etanul, folosit in multe materiale plastice si nenumarate alte produse, s-au ieftinit, de la 80 de centi/galonul, la inceputul anului, la doar 23 de centi.

Potrivit directorilor din industrie, preturile scazute pentru materii prime si energie au, deja, un efect pozitiv in economie. De la inceputul anului 2010, productia industriala a crescut cu 12 procente in SUA, in timp ce in Marea Britanie s-a depreciat cu 3 la suta, iar in Japonia cu 6%.

Productia industriala din Germania s-a majorat cu 11 procente, insa producatori importanti precum Bayer si BASF au anuntat deja ca estimeaza ca vor pierde din competitivitate in raport cu rivalii americani, deoarece, in cazul lor, costurile pentru energie sunt in crestere.

Cresterea productiei de gaze de sist a deschis dezbatarea privind exporturile de gaz natural lichefiat din SUA. Guvernul din Washington trebuie sa decida cat va permite sa fie exportat si cat trebuie sa ramana in tara, pentru consumul intern.

Un raport prezentat de departamentul de energie din SUA, in decembrie, arata ca exportul nerestrictionat de gaz natural lichefiat ar avea un impact modest asupra preturilor pentru gaz in SUA, insa ar reprezenta un castig net pentru economie per ansamblu.

In schimb, in Europa, inclusiv in Romania, opinia publica se declara impotriva exploatarii gazelor de sist, din cauza unor posibile daune asupra mediului. In Mangalia, de exemplu, cetatenii au fost chemati la referendum, pe 9 decembrie, pentru a vota daca sunt sau nu de acord cu exploatarea gazelor de sist din sudul litoralului. Totusi, referendumul nu s-a validat, deoarece au participat sub 50 la suta din persoanele cu drept de vot.

