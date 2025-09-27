In Cipru incepe sa apuna vremea de aur a paradisurilor fiscale

Asfixiat prin modelul sau economic, bazat aproape numai pe sistemul financiaro-bancar si lovit din greu prin obligatia recenta de a impozita depozitele bancare, Ciprul isi redescopera zilele acestea importante rezerve de gaze naturale, care ar putea fi o solutie in perspectiva pentru iesirea tarii din criza.

Luminita de la capatul tunelului

Ravnit de unii pentru paradisurile sale fiscale, iar de altii pentru peisajele generoase si pentru relicvele istorice, Ciprul era prea satisfacut cu prosperitatea adusa de banci si turism, ca sa-l mai intereseze o tema atat de bizara, cum este cea a gazelor naturale, ascunse sub apele marii, scrie La tribune.

Rusii, cu mirosul lor fin ca de ogar, au simtit comoara din adancuri, au dat tarcoale insulei, dar n-au avut succes. Pe vremea cand nu se vorbea inca de impozitarea depozitelor bancare, cipriotii nu prea erau interesati in alte afaceri.

Astazi, insa, cand insularii au fost nevoiti sa se prezinte degeaba in fata Europei cu caciula in mana, gazele apar ca singura luminita de la capatul tunelului, in care pot sa-si puna nadejdea.

Dintr-o data, devine interesanta vechea propunere ruseasca, din 1990, cand giganta intreprindere de stat Gazprom din fosta URSS era gata sa ia asupra sa o seama de cheltuieli privind valorificarea resurselor gazoase cipriote, in conditiile cand Ciprul i-ar accepta 41% din participarea la viitoarele beneficii.

2020 este un termen prea lung

La vremea respectiva, propunerea ramasese balta, dar astazi economistii sunt de acord ca rezervele de gaze ar putea fi singurul pai de care se mai pot agata cei care dau semn ca se ineaca. Pe scurt, Ciprul nu mai e in situatia sa faca mofturi.

Din pacate, asupra rezervelor de gaze pluteste un semn al intrebarii, intrucat in vremuri bune autoritatile insulei nu au elaborat studii, nu au stabilit cantitatile existente si cu atat mai putin nu s-au ingrijit de o eventuala omologare, in vederea exploatarii.

Abia acum s-a pus problema efectuarii de foraje, pentru stabilirea parametrilor zacamantului. Se preconizeaza ca lucrarile sa se efectueze la toamna, iar cercetarile in iarna.

In acest caz, expertii optimisti apreciaza ca exploatarea efectiva ar putea incepe cel mai devreme in 2017, ceea ce nu inseamna deloc un termen imediat. Dar mai exista si experti pesimisti care vad posibila inceperea lucrului abia prin 2020, ceea ce inseamna un termen lung.

Pentru Nicosia, termenul lung nu e o solutie capabila sa scoata insula din criza, oricat de multe gaze ar fi in subsolul national. Cercetarile trebuie totusi facute si zacamintele omologate, pentru ca tara sa poata prezenta garantii, cand e vorba de colaborare sau ajutor.

Si la rusi, tot cu caciula in mana

Anul trecut, Gazprombank din Rusia, impreuna cu grupul francez Novatek, au prezentat o oferta pentru finantarea exploatarilor de gaze cipriote, dar Ciprul nu simtise inca spre ce prapastie se indreapta. Tratativele au esuat.

Amintindu-si de oferta, ministrul de finante al Ciprului, Michalis Sarris, s-a deplasat marti la Moscova. Are avantajul ca cei mai loviti de recenta impozitare sunt chiar rusii, posesori de mari depozite si interesati sa evite falimente bancare.

Dar si dezavantajul ca rezervele de gaze nu sunt studiate, delimitate si omologate. Deocamdata, Ciprul nu le poate oferi mai mult decat numai pielea ursului din padure.

Tot ce pot garanta cipriotii este ca in padure exista urs. Adica, in subsol, sunt gaze naturale.

