Nava ruseasca care monteaza conducte in apele teritoriale ale Germaniei. Lucrarile la gazoductul Nord Stream 2 au fost reluate

"Nava Fortuna opereaza in prezent in apele teritoriale ale Germaniei, in conformitate cu autorizatia eliberata si anuntul facut de autoritati", a declarat purtatorul de cuvant, referindu-se la aprobarea emisa la inceputul acestei saptamani de Autoritatea maritima din Germania (BSH).O sectiune de conducta cu o lungime de doi kilometri poate fi amplasata pe fundul marii in zona economica exclusiva a Germaniei, dupa ce BSH a decis ca nu exista pasari salbatice care sa aiba nevoi de protectie de-a lungul rutelor lor migratorii.De asemenea, consortiul Nord Stream 2 AG a informat ca se lucreaza si la sectiunea din Danemarca a gazoductului, unde conductele sunt amplasate de o alta nava ruseasca, Akademik Cherskiy.In prezent gazoductul Nord Stream 2 este aproape de finalizare. In apele teritoriale ale Germaniei mai sunt de amplasat o sectiune de 13,9 kilometri dintr-o conducta si 16,8 kilometri din cea de a doua conducta.Zilele trecute, administratia americana a decis sa renunte sa aplice sanctiuni impotriva principalei societati implicate in construirea gazoductului NordStream 2, care va livra gaze rusesti in Uniunea Europeana printr-un terminal din Germania.SUA au anuntat miercuri ca renunta la sanctiunile impotriva societatii NordStream 2 AG, o filiala a gigantului rus Gazprom cu sediul in Elvetia, si a CEO-ului sau, Matthias Warnig, de nationalitate germana.Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate de Gazprom si jumatate de cinci companii europene ( OMV , Wintershall, Engie, Uniper si Shell ). Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Chiar daca cei 1.230 de kilometri ai conductei sunt aproape finalizati, proiectul a fost oprit brusc in luna decembrie 2019, dupa decizia SUA de a sanctiona companiile angajate in acest proiect. Proiectul este finalizat in proportie de 90% cu doar o portiune de 100 km in apele adanci din largul Danemarcei ramasa sa fie terminata.