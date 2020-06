Mai sunt 5 zile in care va puteti schimba furnizorul de gaze naturale. Alegerea corecta va poate aduce economii de 20% din factura lunara

Ziare.

com

In aceste conditii de eliminare a barierelor si declansarea unei concurente reale, este de asteptat ca fenomene des intalnite cum ar fi achizitionarea de gaz ieftin de la producator si revinderea la preturi mari catre un consumator captiv sa devina istorie. Si, in mod evident, este de asteptat ca in cel de al doilea trimestru pretul metrului cub de gaze naturale sa scada. Analistii din domeniu si chiar ministrul de resort, Virgil Popescu , vorbesc de ieftiniri cuprinse intre 10-15%, cel putin. Si asteptarile sunt rezonabile din punct de vedere economic, daca tinem cont de faptul ca, in timpul crizei sanitare, preturile la aproape toate resursele energetice s-au prabusit, la nivel global.Cu siguranta cel mai important element in functie de care vom alege noul furnizor (sau sa ramanem la cel actual, dupa caz) este cel al pretului final pe metrul cub de gaz natural. Trebuie sa stim si faptul ca de la 1 iulie pretul nu va mai fi reglementat de ANRE ci va fi stabilit pe piata, prin libera concurenta dintre cerere si oferta.Noul contract de furnizare poate fi incheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale, dintre cei licentiati de catre ANRE, care activeaza pe piata, aceasta activitate nefiind limitata la o anumita zona geografica. Procesul de schimbare a furnizorului este simplu si, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de declansarea sau parcurgerea acestuia.Pentru incheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, trebuie sa luam legatura cu unul dintre furnizorii de gaze naturale si sa negociem conditiile comerciale si pretul de furnizare sau sa acceptam o oferta-tip publicata de catre furnizorul ales. Atentie, ceea ce trebuie sa ne intereseze pe noi estePretul gazelor naturale nu va mai fi reglementat de ANRE si poate fi negociat cu furnizorul. Tarifele de transport si de distributie ale gazelor naturale necesare pentru vehicularea gazelor naturale pana la locul de consum al clientului raman in continuare reglementate de ANRE si nu pot fi negociate.In principiu, pentru luarea unei decizii privind alegerea furnizorului de gaze naturale, ANRE recomanda clientilor casnici sa analizeze atat oferta de pret, cat si conditiile asociate pretului de furnizare a gazelor naturale din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (termenul de plata al facturii, modalitatea de plata, frecventa emiterii facturii, modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de transmitere/preluare a indexului contorului, etc).Dupa ce identificam cea mai avantajoasa dintre oferte, din punctul nostru de vedere, trecem la incheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential cu furnizorul ales.Trebuie sa fim atenti, cand semnam contractul, daca pretul metrului cun de gaz estepe intreaga durata contractuala sau. Daca optam pentru aceasta a doua varianta, e necesar sa studiem cu atentie clauza contractuala care precizeaza in ce conditii fluctueaza acest pret si sa avem grija ca acestea sa fie cat mai clare si predictibile.Trebuie sa stim si faptul ca furnizorul de gaze naturale are obligatia sa notifice clientului final, in mod corespunzator si gratuit, orice intentie de modificare/completare a clauzelor contractuale si orice majorare a pretului practicat, precizand motivele, conditiile si amploarea acestei majorari, in mod direct si in timp util, dar nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade normale de facturare care urmeaza intrarii in vigoare a majorarii, precum si sa informeze clientul final, in momentul notificarii, cu privire la dreptul de a denunta in mod gratuit contractul in cazul in care nu accepta noile conditii. Clientul final de gaze naturale are dreptul sa denunte, in mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale in situatia in care nu accepta modificarile/completarile/conditiilor/clauzelor contractuale, precum si majorarea pretului/tarifului, notificate de furnizor.Exista o multitudine de oferte dintre care putem alege. Iar pretul pe metrul cub de gaze naturale are o variatie destul de mare, de unde rezulta faptul ca putem face economii bunicele daca alegem oferta potrivita. La momentul actual, furnizorii vand un MWH de gaz natural cu preturi cuprinse intre. O diferenta de 20 de lei pe un MwH inseamna scaderea facturii de aproape! Si, acest 15% se traduce in economii cu atat mai mari cu cat consumul este mai mare!Cifrele avansate anterior se refera la pretul final, care include si costurile de transport, care raman in continuare reglementate de ANRE! Si un ultim sfat, dupa ce am intrat intr-o noua relatie cu noul sau vechiul nostru furnizor de gaze naturale, trebuie sa avem grija ca in facturile care ne vin si pe care trebuie sa le platim sa se regaseasca exact ceea ce am convenit in contractul semnat de ambele parti.