Masura care ar trebui sa aduca facturi mai mici pentru milioane de romani a intrat in vigoare. Tot ce trebuie sa stie cetatenii despre liberalizarea pietei gazelor

Clientii casnici ar fi trebuit sa incheie pana la data de 30 iunie 2020 un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential.In situatia in care clientul casnic nu a incheia, pana la data liberalizarii, respectiv 1 iulie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential, furnizorul actual ii va asigura furnizarea gazelor naturale in mod automat si dupa aceasta data, incepand cu data de 1 iulie 2020 si pana la data incheierii unui contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2021, in baza contractului reglementat de furnizare a gazelor naturale in vigoare, pe care clientul il are deja incheiat cu furnizorul actual, dar la pretul din oferta comunicata clientului, pe parcursul lunilor mai si iunie, de catre furnizorul actual.In situatia in care acest pret este ajustabil, furnizorul are obligatia sa notifice clientului noul pret, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data modificarii si prin modalitatea de comunicare convenita cu acesta, intr-un mod transparent si usor de inteles, cu precizarea dreptului clientului de a denunta contractul, in cazul in care nu accepta acest pret.Furnizorul de gaze naturale are obligatia sa notifice clientului final, in mod corespunzator si gratuit, orice intentie de modificare/completare a clauzelor contractuale si orice majorare a pretului practicat, precizand motivele, conditiile si amploarea acestei majorari, in mod direct si in timp util, dar nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade normale de facturare care urmeaza intrarii in vigoare a majorarii, precum si sa informeze clientul final, in momentul notificarii, cu privire la dreptul de a denunta in mod gratuit contractul in cazul in care nu accepta noile conditii. Clientul final de gaze naturale are dreptul sa denunte, in mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale in situatia in care nu accepta modificarile/completarile conditiilor/clauzelor contractuale, precum si majorarea pretului/tarifului, notificate de furnizor.Care este structura facturii de gazeO factura de gaze este formata din: pretul gazului ca atare, tariful de transport, tariful de distributie, marja furnizorului, acciza la gaz (nesemnificativa pentru consumul casnic) si TVA. Pana acum, toate erau reglementate de stat, iar de la 1 iulie se vor schimba doar pretul gazului ca atare si marja furnizorului.Pana la 30 iunie, in factura, pretul gazului era de 68 de lei/MWh (sau 6,8 bani kWh) pentru ce inseamna productie curenta, circa 90 de lei pentru gaze extrase din depozite (inmagazinate anterior), plus o componenta de ajustare din trecut pentru furnizori. La nivelul unui an, in medie 70% din gaz este acum livrat populatiei la 6,8 bani kWh, din productia curenta, iar restul, din inmagazinare, la circa 9 bani.Dupa aceasta liberalizare, pretul gazului, in care intra si marja furnizorului, nu va mai fi impus de stat, ca pana acum, prin Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), iar furnizorii de gaze vor avea preturi de piata. Toate celelalte componente ale facturii (tariful de distributie, de transport, acciza, TVA, care se adauga pretului "marfii gaz" in factura) raman reglementate de stat."Preturile pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici nu vor mai fi reglementate de catre ANRE. Furnizarea gazelor naturale se va face in regim concurential, in baza contractului de furnizare incheiat intre furnizor si clientul casnic, la pretul de furnizare si in conditiile comerciale negociate intre acestia sau stabilite prin oferte-tip. In aceste conditii, clientii casnici trebuie sa identifice oferta de furnizare care corespunde cel mai bine nevoilor lor si sa incheie, pana la data de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential", spun reprezentantii ANRE.In vederea luarii unei decizii privind alegerea furnizorului de gaze naturale, ANRE recomanda clientilor casnici sa analizeze atat oferta de pret, cat si conditiile asociate pretului de furnizare a gazelor naturale din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (termenul de plata al facturii, modalitatea de plata, frecventa emiterii facturii, modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de transmitere/preluare a indexului contorului, etc).De asemenea, ANRE le recomanda clientilor casnici sa analizeze cu mare atentie ofertele disponibile pe piata inainte de a lua o decizie finala, atat din punctul de vedere al pretului de furnizare, cat si al celorlalte conditii comerciale, clientul avand libertatea de a alege oferta care i se potriveste cel mai bine. Dupa identificarea celei mai avantajoase oferte, sa incheie cu furnizorul ales un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential.Cum poate varia pretulAcest lucru depinde de tipul pretului prevazut in contractul de furnizare incheiat. Unele contracte vor permite variatii ale pretului gazelor naturale - o clauza contractuala care permite o ajustare a acestui pret de catre furnizor ar trebui sa respecte cerintele de buna credinta, de echilibru si de transparenta, astfel incat sa creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare si inteligibile, eventualele modificari ale pretului gazelor naturale care se reflecta in pretul de furnizare.Alte contracte vor fi incheiate cu un pret fix al gazelor naturale pe o perioada determinata - pretul specificat trebuie sa ramana neschimbat pentru acea perioada de timp, conform prevederilor contractuale."Recomandam clientilor finali sa citeasca atent tot contractul. Conditiile contractuale trebuie sa fie echitabile, iar contractul nu trebuie sa creeze un dezechilibru intre drepturile si obligatiile clientilor finali si cele ale furnizorilor. O atentie deosebita trebuie acordata clauzelor referitoare la: pretul gazelor naturale, fix sau variabil, inclus in pretul de furnizare; pretul de furnizare a gazelor naturale, cu sau fara servicii reglementate incluse; modalitati de transmitere a facturii si a documentelor anexate acesteia; termenele, modalitatile si conditiile privind plata facturilor; perioada pentru care urmeaza a se aplica pretul mentionat in oferta; perioada pentru care urmeaza a se incheia respectivul contract; drepturile si obligatiile partiilor; conditiile privind reinnoirea/prelungirea/incetarea/denuntarea unilaterala anticipata a contractului de furnizare; garantiile solicitate, dupa caz", arata ANRE.Cum poate fi schimbat furnizorul de gaze naturaleProcesul de schimbare a furnizorului este simplu si gratuit, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de declansarea sau parcurgerea acestuia. Contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi incheiat pe perioada determinata sau nedeterminata.In scopul incheierii unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, clienrtul trebuie sa ia legatura cu unul dintre furnizorii de gaze naturale si sa negocieze conditiile comerciale si pretul de furnizare sau sa accepte o oferta-tip publicata de catre furnizorul ales.Dupa ce convine cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra pretului de furnizare, clientul incheie cu acesta contractul de furnizare a gazelor naturale, cu luarea in considerare a termenului necesar denuntarii unilaterale, in vederea rezilierii contractului incheiat cu furnizorul actual.Odata cu incheierea contractului cu noul furnizor, clientul completeaza si depune notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care acesta este imputernicit sa transmita notificarile necesare operatorului de retea si actualului furnizor.Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului corespunzator datei schimbarii furnizorului revine operatorului sistemului la care este racordat locul de consum. Acesta convine si consemneaza, impreuna cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua in care furnizorul nou incepe sa va vanda gaze naturale. Trebuie citit si notat index-ul contorului de gaze naturale in ziua respectiva.In termen de maximum 42 de zile de la data schimbarii furnizorului, vechiul furnizor va transmite o factura cu decontul final de lichidare a tuturor obligatiilor de plata. Astfel, in termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data incetarii contractului de furnizare a gazelor naturale, fostul furnizor are obligatia de a transmite clientului final factura cu decontul final de lichidare. In situatia in care decontul final de lichidare contine un sold pozitiv, clientul final are obligatia sa achite contravaloarea facturii pana la termenul scadent. In situatia in care decontul final de lichidare contine un sold negativ, furnizorul are obligatia sa returneze clientului final suma datorata, in termen de cinci zile calendaristice de la data emiterii facturii.Recomandarile ministrului Economiei pentru clientiCu ocazia liberalizarii pietei gazelor naturale, ministrul Economiei, Virgil Popescu , a formulat pe pagina de Facebook si cateva recomandari pentru clienti.- Recomandam tuturor clientilor finali sa solicite furnizorului conditiile de modificare a pretului inainte de a semna un contract.- Toti clientii finali de gaze naturale au dreptul sa isi schimbe furnizorul, cu respectarea conditiilor contractuale, in termen de 21 de zile de la data solicitarii.- Procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale nu implica modificari de ordin tehnic.- Procesul de schimbare a furnizorului este simplu si gratuit, fiind INTERZISA perceperea oricaror taxe sau tarife legate de declansarea sau parcurgerea acestuia.- Pretul gazelor naturale nu este reglementat de ANRE si poate fi negociat cu furnizorul!- Tarifele de transport si de distributie ale gazelor naturale necesare pentru vehicularea gazelor naturale pana la locul de consum al clientului raman in continuare reglementate de ANRE si nu pot fi negociate.Ministrul Economiei, Virgil Popescu, crede ca de la data de 1 iulie, cand are loc liberalizarea pretului la gaze, nu se va mai vorbi de o crestere a pretului, ci cu cat va scadea pretul gazelor, precizand ca tariful platit de populatie va fi mai mic decat in prezent cand pretul este unul reglementat."Incepand cu data de 1 iulie pretul la gaz va fi format liber si cred ca pentru prima data nu mai putem vorbi de crestere a pretului la gaze, ci cu cat va scadea pretul gaze. Eu sunt foarte optimist si o sa vedeti ca avem dreptate, pretul la gaze in urma liberalizarii va fi mai mic decat pretul pe care populatia il platea in momentul acesta la un pret reglementat", a declarat ministrul Economiei in urma cu o saptamana.La randul sau, Consiliul Concurentei a aratat, pe 10 iunie, ca liberalizarea pietei gazelor trebuie sa conduca la preturi mai mici, iar acest proces de liberalizare are loc in contextul in care pretul gazelor naturale pe pietele externe inregistreaza o tendinta de scadere, ceea ce trebuie sa conduca la o reducere a preturilor pentru consumatori."In contextul liberalizarii pietei gazelor pentru consumatorii casnici, Consiliul Concurentei atrage atentia ca, atat pe palierul angro cat si pe cel cu amanuntul (client casnic), trebuie sa se manifeste un mediu concurential normal, astfel incat preturile sa se formeze liber pe baza cererii si ofertei, in conditiile in care exista doar doi mari producatori interni, iar doi furnizori mari asigura aproximativ 90% din consumul clientilor casnici", anunta autoritatea de concurenta.Cei doi mari producatori de gaze la care face referire institutia sunt OMV Petrom si Romgaz "Liberalizarea are loc in contextul in care pretul gazelor naturale pe pietele externe inregistreaza o tendinta de scadere, ceea ce trebuie sa conduca la o reducere a preturilor pentru consumatori", spun reprezentantii Consiliului Concurentei.Ei afirma ca operatorii economici mari trebuie sa actioneze responsabil atat in relatia cu concurentii lor mai mici, cat si cu clientii si sa nu foloseasca abuziv pozitia dominanta sau sa nu realizeze intelegeri anticoncurentiale.