Ministrul Economiei da asigurari ca iarna aceasta vom plati mai putin la gaze decat anul trecut

"Asa cum am promis, la 1 iulie, piata de gaze naturale s-a liberalizat. In plus fata de aceasta liberalizare am schimbat obligatia de vanzare centralizata pe piata cu gaze cu un gas program release. Practic, prin acest program, am legat pretul gazelor din Romania de pretul bursei regionale de la Viena, Baumgarten. Exact cum am si preconizat, oferta de gaze pe piata romaneasca este mai mare decat cererea si, evident, avem o ieftinire a pretului gazelor naturale, ajungand un pic sub pretul Bursei de la Viena. Asta inseamna ca piata romaneasca devine piata functionala si de aceea fluxul de gaze este si de iesire din Romania, nu numai de intrare in Romania.Vestea buna va fi si pentru consumatorul casnic si pentru consumatorul industrial, este ca pretul gazului natural in Romania va fi mai scazut. Acum, nu putem compara pretul din octombrie, noiembrie, decembrie cu pretul de acum. Dar cu certitudine pretul din iarna lui 2020 va fi mai mic decat pretul din iarna 2019. Asta cu certitudine, pentru ca pretul gazului a scazut si scazand avem o referinta mai joasa", a declarat marti Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la Digi 24.Intrebat daca producem suficient pentru a acoperi cererea, oficialul a raspuns ca da."Productia Romgaz a crescut in ultima perioada cu 10%, acolo practic a fost o intarire a echipei manageriale si s-au redeschis sonde, iar Romgaz a reusit sa isi creasca productia cam cu 10%. Asta inseamna venituri mai mari pentru companie, venituri mai mari la bugetul de stat, o oferta de gaz pe piata romaneasca mai mare si implicit toata lumea ar avea de castigat si implicit scade si pretul la gaz. Si industria romaneasca devine mult mai competititva", a precizat ministrul Virgil Popescu.El a mai spus ca explotarea gazelor naturale din Marea Neagra a ramas o prioritate."Trebuiau indeplinite mai multe conditii ca aceasta sa se intample. Abrogarea Ordonantei 114 a fost facuta, renuntarea la obligatia de vanzare a 50% din productie pe piata cetralizata a fost realizata si inlocuita cu acest gas program release, care aduce beneficii prin scaderea pretului gazului. Mai ramane de modificat Legea Offshore, care nu se poate face decat in Parlament. Nu ne putem asuma ca Guvern sa modificam Legea Offshore si sa fie modificata in Parlament, mai ales ca suntem intr-un proces electoral si cred ca nu este un moment prielnic", a adaugat ministrul, care a precizat ca partidul nu are o majoritate in Parlament.Oficialul a vorbit si despre platforma pentru obtinerea granturilor in valoare de 1 miliard de euro, operationala de marti, unde pana acum sunt 1.000 potentiali doritori in prima etapa."De la ora 10 aplicatia a fost lansata pe site, pana la ora 11 au fost o mie de conturi in aplicatie. Practic, incepand de astazi, cei care dorescsa beneficieze de cele trei scheme de finantare se pot inrola intr-o prima etapa, urmand ca saptamana viitoare sa isi poata efectiv incarca documentele ca sa poata sa semneze contractele pentru a beneficia si de finantare", a adaugat el.