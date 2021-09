Ministrul Energiei, despre plafonarea prețului la gaze: ”Înseamnă un semnal în piaţă că nu se doresc investiţii”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirmă, miercuri, 15 septembrie, că nu este un "adept al plafonării preţului". "Dacă vorbim strict de plafonarea preţului, înseamnă un semnal în piaţă că nu se doresc investiţii", arată el. Ministrul adaugă că este deschis totuşi pentru discuţii, pentru a fi găsită cea mai bună variantă.

Virgil Popescu a fost întrebat, miercuri, la briefingul de după şedinţa de Guvern, dacă este de acord cu plafonarea preţurilor, în contextul proiectului PSD privind plafonarea preţurilor la energie.

"Eu mi-am spus punctul de vedere, după mine, dacă vorbim strict de plafonarea preţului, înseamnă un semnal în piaţă că nu se doresc investiţii. O plafonare a preţurilor înseamnă o descurajare a investitorilor de a veni să investească în România şi de a produce atât energie electrică, cât şi a extrage gaze naturale, ştiind că nu pot să vândă la preţul pieţei. Deci eu, personal, nu sunt un adept al plafonării preţului... acuma, că vorbim, până la urmă, indirect am putea spune că modalitatea în care am făcut-o este o plafonare a preţului la consumator ce am făcut eu.... haideţi să vedem şi proiectul (PSD - n.r.)", a declarat ministrul Energiei.

El a adăugat că mai are o problemă cu plafonarea preţului.

"Nu mi se pare just şi moral ca şi cei cu venituri foarte mari să beneficieze de o plafonare. Desigur, dacă vorbim de explozii de preţuri, atunci putem gândi altfel. Haideţi să vedem cum evoluează piaţa. Eu sunt deschis în general la orice tip de discuţie", a afirmat Popescu.

Vicepreşedinte PSD, europarlamentarul Mihai Tudose, a anunţat, miercuri, că social-democraţii vor propune un proiect de lege pentru plafonarea preţurilor la energie pentru o perioadă de şase luni.

La rândul său, întrebat despre plafonarea preţului la gaze, premierul Florin Cîţu a precizat: ”Este important să nu distorsionăm foarte mult piaţa. Motivaţia de a investi dispare pentru companii, să vedem cum luăm decizia să fie una cât mai puţin invazivă”.

Întrebat ce s-a schimbat din luna august, când a anunţat că nu se va plafona preţul, premierul a precizat: ”Este ceea ce văd la nivel european. În UE sunt şase ţări care vorbesc despre plafonarea preşurilor. Dacă se plafonează preţurile în UE şi rămânem noi cu cel mai mare ar fi ciudat. Să fim ţara care are cel mai mare preţ şi să suportăm noi toate costurile în această piaţă. Nu mai este piaţă liberă atunci. Dacă avem ţări care plafonează preţurile, România nu poate să stea să se uite”.

Ads