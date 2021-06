Nord Stream 2 incepe pregatirile pentru umplerea cu gaze naturale a primei din cele doua conducte

Nord Stream 2, care traverseaza Marea Baltica din Rusia catre Germania, ocolind Ucraina, a fost criticat de Statele Unite, care afirma ca gazoductul va mari dependenta Europei de gazele rusesti."Incepand de maine, vor fi efectuate activitatile precomandate necesare, in urmatoarele luni, pentru a ne pregati pentru umplerea cu gaze", a anuntat Nord Stream 2 intr-un comunicat.Presedintele rus Vladimir Putin a declarat saptamana trecuta ca proiectul este gata sa inceapa pomparea gazului catre Germania, iar ultima etapa va fi finalizata, deoarece noua administratie americana cauta relatii bune cu "partenerii cheie din Europa".Nord Stream 2 a afirmat joi ca lucrarile la a doua conducta sunt inca in curs. Putin a declarat saptamana trecuta ca Rusia urmeaza sa termine a doua conducta in termen de doua luni. Odata ce Nord Stream 2 este terminat, acesta va dubla volumul anual al traseului existent la 110 miliarde de metri cubi.