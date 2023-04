Romania, urmatoarea "tinta" pentru cel mai mare distribuitor de gaze naturale din Polonia

Cel mai mare distribuitor de gaze naturale din Polonia, PGNiG, are in plan sa intre pe piata din Romania.

Compania controlata de stat vrea sa profite de preturile scazute la resursele energetice si sa-si extinda capacitatea de productie in Europa, America de Nord si Asia, informeaza Reuters.

Cu ajutorul viitoarelor achizitii, PGNiG va ajunge sa scoata cel putin 150.000 de barili echivalent de petrol (bep) pe zi pana in 2022.

Daca va ajunge la aceasta cantitate, atunci productia va creste cu 67% fata de cea din prezent.

"Analizam cateva achizitii in Europa, in special in zona Marii Negre", a explicat Zbigniew Skrzypkiewicz, responsabil pentru activitatile de explorare si excavare, pentru publicatia Parkiet.

Grupul polonez are de gand sa se extinda in Croatia, Romania, SUA, Canada, Arabia Saudita, Oman si Pakistan.

Compania, care cauta gaze de sist in Polonia, planuieste sa cheltuie 2 miliarde de zloti (530,64 de milioane de dolari) pe explorare si excavare in acest an.

C.P.