Rusia, contract-mamut cu China in domeniul gazelor naturale: Reactia SUA

Secretarul de stat american John Kerry a declarat, miercuri, ca gigantul contract semnat de Rusia si China in domeniul gazelor naturale nu are repercusiuni asupra situatiei din Ucraina.

Oficialul SUA sustine ca intelegerea in valoare de 400 miliarde de dolari nu a fost "un raspuns subit" la evenimentele din statul ex-sovietic, adaugand faptul ca Ucraina se afla intr-un moment important, avand in vedere ca populatia isi va putea alege singura drumul.

Ucrainenii vor decide, duminica, cine va fi viitorul presedinte al tarii.

"Personal, nu cred ca acordul la care cele doua tari (Rusia si China - n.red.) lucreaza de 10 ani are impact asupra evenimentelor din Ucraina", a transmis Kerry, in timpul unei vizite in Mexic, informeaza Channel News Asia.

Alianta Rusia-China, un adevarat pericol pentru Occident - Forbes

Rusia si China au incheiat, miercuri, negocierile privind contractul de furnizare a gazelor naturale.

Termenii contractului arata ca Gazprom va livra catre China National Petroleum Corporation (CNPC), incepand din 2018, 38 miliarde de metri cubi de gaze pe an. Durata intelegerii este de 30 de ani.

Contractul in domeniul gazelor naturale este avantajos pentru ambele parti. El reprezinta o reusita importanta pentru Moscova, care incepe sa fie izolata de Occident, dupa sanctiunile impuse ca urmare a crizei izbucnite in Ucraina.

Pe de alta parte, si chinezii au de castigat, avand in vedere ca isi vor diversifica resursele de alimentare. Estimarile arata o crestere a consumului de la 170 de miliarde de metri cubi de gaze, cat a fost in 2013, la 420 de miliarde de metri cubi in 2020.

Secretarul american de Stat a mai mentionat ca Washingtonul acorda o atentie deosebita asupra promisiunii pe care Rusia a facut-o in legatura cu retragerea trupelor militare de la granita cu Ucraina.

"Daca se va intampla, va fi un lucru extrem de constructiv", a mai declarat John Kerry.

