Rusia someaza Republica Moldova sa achite datoriile pentru gazul furnizat

Rusia cere Republicii Moldova sa ia masuri pentru a putea onora obligatiile privind plata pentru gazele naturale livrate, care se ridica la 2,3 miliarde de dolari.

Din totalul datoriei Republicii Moldova, 2,1 miliarde reprezinta datoria Transnistriei, conform Unimedia.

Protocolul sedintei Comisiei Interguvernamentale de colaborare economica intre Republica Moldova si Rusia prevede ca Moldovagaz si Gazprom isi asuma obligatia sa asigure indeplinirea prevederilor contractului privitor la livrarea si tranzitarea gazelor rusesti pe teritoriul Repubicii Moldova in anul 2011.

Pana la finele acestui an, urmeaza sa fie stabilite conditiile in care Moldova va primi gaze naturale rusesti in 2012.

Ministrul Economiei din Repubica Moldova, Valeriu Lazar, a declarat ca datoriile Transnistriei pentru gazul rusesc vor fi separate de datoriile pentru gazul rusesc livrat pe teritoriul Republicii Moldova din partea dreapta a Nistrului.

Astfel, obligatia de plata a celor 2,1 miliarde de dolari va reveni administratiaei de la Tiraspol.

