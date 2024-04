Ucraina apeleaza la Romania pentru a reduce dependenta de Rusia pentru gazele naturale?

Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a precizat, marti, ca o delegatie formata din oficialii companiei Naftogaz va veni in aceasta saptamana in Bucuresti, pentru a discuta cu autoritatile romane despre o posibila colaborare in domeniul energetic.

Declaratia a fost facuta in timpul intrevederii cu omologul sau de la Bucuresti, Klaus Iohannis, arata RIA Novosti.

Ucraina si-a exprimat in repetate randuri intentia de a reduce dependenta de gazele rusesti.

Seful companiei Naftogaz, Andrei Kobolev, a mentionat de curand ca vrea ca la finalul lui 2015, importurile din tara condusa de Vladimir Putin sa scada la 40%.

In perioada ianuarie-februarie 2015, Ucraina a achizitionat 4,1 miliarde de metri cubi de gaze, din care 2,3 miliarde au fost din Europa si 1,8 miliarde din Rusia.

Declaratii comune

La conferinta de presa tinuta impreuna cu Iohannis, Petro Porosenko a remarcat ca este prima vizita a unui presedinte roman in aceasta tara in ultimii 7 ani.

"Am hotarat sa reanimam activitatea comisiei prezidentiale mixte si aceasta activitate sa inceapa cu ocazia vizitei mele la Bucuresti", a afirmat liderul de la Kiev, adaugand ca trebuie sporita cooperarea dintre cele doua state privind infrastructura si energia, dar si ca au fost abordate "probleme care traditional au fost sensibile".

Iohannis, discurs in Ucraina, in contextul tensiunilor dintre Rusia si NATO. Porosenko l-a ascultat fara traducere

La randul sau, Iohannis a reiterat sprijinul ferm al tarii noastre pentru apropierea Ucrainei de Uniunea Europeana, reafirmand sustinerea Romaniei fata de tara vecina.