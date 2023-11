Euronews, despre manifestatiile de la Pungesti: Protestele dintr-un mic sat s-au raspandit catre Capitala

Protestele de miercuri, din localitatea Vasluiana Pungesti, fata de exploatarea gazelor de sist in zona, au atras atentia marilor institutii de presa mondiale, precum Euronews, care arata ca manifestatiile dintr-un mic sat romanesc s-au raspandit catre Capitala.

Circa 2.000 de protestatari s-au adunat miercuri seara in jurul Guvernului, in Bucuresti, in semn de solidaritate fata de locuitorii din Pungesti, sat aflat in apropiere de locul in care ar trebui sa inceapa forajul pentru gazele de sist.

Gigantul energetic american Chevron a primit unda verde pentru explorarea gazului de sist in Romania, folosind controversata metoda a fracturarii hidraulice, aminteste Euronews.

Gazele de sist romanesti ajung la CNN: "Get the Frack out of Romania!"

Satenii care protesteaza se tem de fracturarea hidraulica, aceasta implicand pomparea apei si a chimicalelor, cu o mare presiune, in formatiuni de roca la mare adancime, care ar putea face ca apa sa fie periculoasa.

Un localnic a spus ca acest lucru va afecta apa din subteran, iar fantanile vor seca: "Cand aceste substante toxice si cancerigene vor ajunge in apa noastra potabila, ne vom imbolnavi si vom muri".

Ads

Chevron a transmis insa ca prioritatea sa este operarea intr-un mod sigur si responsabil din punct de vedere ecologic, insa ecologistii considera ca fracturarea hidraulica ar putea contamina apa din Pungesti si ar putea cauza mici cutremure.

Protest in Bucuresti, fata de exploatarea gazelor de sist - Imbranceli cu jandarmii, la Guvern

Compania Chevron a informat, joi, ca urmeaza sa suspende activitatea de explorare a gazelor de sist din Pungesti, judetul Vaslui. Decizia vine pe fondul protestelor desfasurate in localitate, care se desfasoara deja de patru zile.

Chevron a obtinut autorizatia de constructie a sondei pe 4 octombrie, dupa ce a primit toate avizele necesare de la autoritatile statului pentru prospectarea solului in perimetrul respectiv.

Valoarea lucrarilor pentru amenajarea platformei si amplasarea sondei de explorare se ridica la trei milioane de lei, iar durata lucrarilor este de 120 de zile, din care doua luni sunt alocate amenajarii platformei de forare si doua luni pentru foraj si prelevare de probe.

Prima sonda de explorare ar urma sa fie amplasata in extravilanul comunei Pungesti, la 650 de metri de localitatea Silistea si 950 de metri de satul Pungesti.

Ads