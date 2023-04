Alo, Guvernul?... Economia a luat-o la vale!

In caz ca asa-zisii economisti din guvern au curiozitatea sa mai puna mana pe vreun “abecedar” din acest domeniul, ca mic antreprenor care supravietuieste cand economia “duduie”, imi fac curaj si transmit un mesaj public, pe care macar stimabilii “specialisti” din jurul premierului, analistii de date si cifre, ar fi trebuit sa-l verifice...

1. In asteptarea unei crize iminente, exista fenomenul de... inertie in consum. Chiar si atunci cand se preconizeaza o criza s-a constatat ca obiceiurile de consum nu se opresc instantaneu. Mai dureaza vreo 6 luni pana cand poporul se “prinde” ca urmeaza vremuri grele. La fel si dupa ce trece o criza, tot vreo 6 luni, acelasi popor sta in expectativa pana se convinge ca raul a trecut. Astazi suntem in momentul cand consumul a inceput deja sa coboare;

2. In caz ca nu stiati sau ati uitat, companiile mari pe care le “rugati” sa plateasca darile catre stat, sunt cele mai monitorizate si, daca nu-si platesc taxele si impozitele, oamenii din ANAF le pot pune - dupa 15 zile - poprire pe conturi, fara sa stea la discutii cu ele, iar activitatea acestora ar fi blocata. Firmele mari sunt tributare sistemului care le urmareste si le executa, daca este cazul. Nu de aici vine deficitul bugetar cu care, chipurile!, se lupta premierul, ci din cauza inflatiei si a crizei creditelor. BNR nu este straina de acest lucru;

3. Anul trecut, Guvernul, in loc sa impoziteze cu 1% cifra de afaceri a celor cateva sute de companii mari, a ales sa le dea in cap companiilor mici. Mai precis, a crescut impozitul pe dividende, a dublat taxarea PFA-urilor si a micsorat plafonul pentru microintreprinderi. Intr-un cuvant, a ales cresterea impozitarii pentru baza oricarei economii, respectiv a celor aproximativ 1 milion de firme;

4. Economia pe care o gestionati a franat. Va frana si mai mult! Nu cred ca “expertii” din guvern au fost informati. Poporul a prins frica si consuma mai putin. Va consuma din ce in ce mai putin! Criza creditelor era iminenta. Numai guvernantii nu au luat-o in seama. Dobanzile la credite au devenit prohibitive pentru SRL-uri. Bancile someaza si prin filiale bate vantul. Noroc cu...statul, care “cerseste” credite la dobanzi impovaratoare. Platim noi, poporul. Tot. Orice om cu o minima pregatire economica stie ca, atunci cand consumul scade, scad si incasarile la buget. Stiti ce nu au scazut deloc? Salariile bugetarilor!;

5. Toate masurile “liberale” pe care le-ati aprobat au dus la deficitul bugetar, care a inceput sa va sperie. Nu-i rau! Astfel, companiile mari si-au dat cu “stangul in dreptul” si au constatat ca s-au lacomit. Apoi, ca le merge mai prost. Au tras sforile sa fie crescute taxele la IMM-uri si PFA-uri, ca sa nu plateasca ele 1% din cifra de afaceri. Teapa! Cand firmele mici cad in cap, firmele mari nu au cum sa prospere! Companiile mari o duc bine numai atunci cand si firmele mici au un profit decent. Daca cele mici doar supravietuiesc, cele mari se tarasc prin economia care “duduie” numai in ochii “expertilor” in economie din guvern. Altfel spus, impozitarea celor mici a avut un impact negativ in profitul celor mari, implicit in darile platite de acestea catre stat.

Altfel, nici macar nu trebuie sa ai facultate cu profil economic ca sa-ti dai seama de aceste “detalii”. Trist este ca nimeni nu este capabil sa faca ordine in “ograda” economica din Piata Victoriei. Ma bucur ca vine rotativa la guvernare. PNL scapa de griji, PSD le preia. Ulterior, cel mai important moment poate fi cand reprezentantii Partidului Liberal isi vor da seama de erorile facute in fata antreprenorilor autohtoni. De abia astept sa ne invite la vot, ca sa vada cum se intoarce bumerangul, drept in bot!

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.