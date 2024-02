Guvernul va da drumul programului Noua Casa si in 2024

Desi bugetul Romaniei nu pare a fi intr-o forma foarte buna, in anul 2024 se vor putea inscrie in Programul Prima Casa sau cum se numeste acum, Noua Casa, si finantatori care nu au participat la program anul trecut, iar bugetul va fi o idee micsorat la un miliard de lei

Acestia au un termen de 7 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prevederilor Hotararii de Guvern sa transmita catre FNGCIMM cererile de inscriere in etapa 2024 a Programului, precum si solicitarile de alocare de plafoane de garantare.

De la lansarea Programului Prima Casa, in 2009, pana la sfarsitul lui decembrie 2023, au fost acordate 333.219 garantii si promisiuni de garantare in valoare totala de 31,57 miliarde lei, care au sustinut credite ipotecare in valoare de 63,8 miliarde lei.

Noul program Noua Casa a fost aprobat in anul 2020 sub o forma imbunatatita pentru a permite achizitionarea unor locuinte mai spatioase, respectiv mai scumpe, dar a pastrat spiritul reusitei Prima Casa, si a fost cel mai cautat produs in domeniul imobiliar, desi si-a mai pierdut din putere din cauza evolutiei pietei imobiliare.

„Programul Noua Casa continua in acest an cu un plafon de garantii de 1 miliard de lei. Acest program guvernamental a inregistrat pana acum, in intervalul 2009-2023, peste 330.000 de garantii si promisiuni de garantare si a contribuit la stabilizarea si la maturizarea pietei imobiliare, precum si a pietei creditelor ipotecare din Romania”, a declarat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Guvernului, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.

Ads

Clientul Noua Casa in timp

In anul 2023, au fost acordate, prin Noua Casa, in total 1.940 garantii in valoare totala de 245,7 miliarde de lei, cu o valoare a creditelor de aproximativ 485,5 miliarde de lei.

De asemenea, programul Noua Casa a fost accesat mai ales de tineri cu varsta cuprinsa intre 26 si 35 ani, majoritatea finantarilor fiind solicitate pentru achizitionarea unui apartament, cu suprafata cuprinsa intre 50-100 mp, cu pret cuprins intre 50.000 – 100.000 euro.

Noua Casa 2024 se acorda in lei, pentru achizitia unei singure locuinte, iar valoarea maxima a creditului pe care il poti accesa este de 66.500 euro - pentru locuinte al caror pret este de maximum 70.000 euro, avansul solicitat fiind de 5% - marele avantaj al programului Noua Casa sau de 119.000 euro - pentru locuinte al caror pret este de maximum 140.000 euro, cu un avans solicitat de 15%.

Problema e ca programul se adapteaza greu la noile preturi din marile orase unde putine locuinte mai pot fi cumparate cu acesti bani, dar si ca pentru a putea lua un credit de 70.000 de euro, romanii trebuie sa aiba venituri mai mari decat in anii trecuti de cel putin 5.400 de lei, mai mult decat salariul mediu.

Iar ratele au crescut la circa 2.400 de lei in 2024, potrivit unei analize a Risco.ro.

Dobanda este variabila, calculata raportat la Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), la care se adauga o marja fixa de aproximativ 2%.

Un ghid cu informatii utile despre aplicare si derularea procesului e disponibil aici.